CV-ul impresionant al lui Balgradean: isi mai adauga la colectie inca o echipa mare din Romania! Palmaresul de invidiat al portarului

Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj si va face pasul la echipa lui Dan Petrescu din vara.

Portarul a creat un scandal urias in tabara FCSB-ului dupa ce a semnat pe ascuns cu CFR Cluj. Gigi Becali a aflat intr-un final de tradarea portarului printr-un mesaj primit din partea unui apropiat.

Balgradean isi mai adauga in palmares inca o echipa mare din Liga 1, dupa ce a mai trecut pe la Dinamo, Craiova si FCSB.

Portarul de 31 de ani a plecat de la Dinamo, sub forma de jucator liber de contract. Acest lucru se intampla in 2014, cand cota jucatorului se afla in cel mai inalt punct. In perioada petrecuta la clubul din Stefan cel Mare, Balgradean avea o cota de piata de 2.8 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

In Banie a rezistat doi ani, dupa care a semnat cu Concordia Chiajna in 2016, tot din postura de jucator liber.

Pasul la FCSB l-a facut in 2018, cand Gigi Becali a platit in schimbul lui 50.000 de euro.

