"Mai sunt si alti jucatori de la FCSB care vor sa vina la noi!" Clujenii detoneaza o adevarata bomba atomica dupa ce l-au transferat pe Balgradean! Vor sa ii dea shut down lui Gigi Becali

Prima reactie a clujenilor dupa ce l-au transferat pe Balgradean.

CFR Cluj a detonat o adevarata bomba in momentul in care s-a aflat ca l-au transferat pe Balgradean. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a luat foc in momentul in care a auzit acest lucru si l-a acuzat pe Balgradean ca nu a jucat la randament maxim in meciul cu FC Botosani.

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a oferit prima reactie din partea clujenilor dupa acest transfer si spune ca nu este singurul fotbalist din lotul lui Vintila care ar fi tentat sa vina la clujeni.

"Intr-adevar, am reusit sa obtinem semnatura lui Cristi Balgradean, un jucator care intrase in ultimele salse luni din contract. Discutiile nu le-am purtat direct cu Balgradean, ci prin intermediul unui avocat. Intelegerea dintre noi era sa anuntam acest lucru inaintea meciului nostru direct cu FCSB. Motivul era tocmai sa nu apara speculatii, sa nu periclitam integritatea jucatorului. Nu ne-am gandit nicio secunda la alte nebunii, cum ar fi sa tranteasca meciul Nu am putu vreodata sa angajam un fotbalist daca l-am banuit capabil de asa ceva. Oricum, suntem bucurosi ca in ultima perioada am reusit sa devenim un club mai interesant pentru jucatori decat este FCSB. Tot mai multi prefera CFR cand au de ales.

Exemplu sunt multe: Burca, Cestor, Butean, Pascanu. Si mai sunt si alti fotbalisti de la FCSB care ar vrea sa vina la noi. Asta se intampla, probabil, si datorita performantelor extraordinare din ultima perioada, dar e siun semn ca e un club serios CFR. Incercam sa facem totul cat mai bine, sa continuam pe cale buna pe care ne aflam.

Am citit declaratia domnului Becali, ca n-am fi procedat corect. E posibil sa nu fi actionat tocmai in limitele moralitatii, dar nu uitati ca suntem intr-o competitie si fiecare incearca sa profite de greselile celuilalt! La fel a procedat si dumnealui in urma cu trei ani, cand a incercat sa-l l ia de la Cluj pe Deac. Ciprian se afla exact in situatia in care era Balgradean acum si FCSB a cautat sa-l atraga. Iar cu doi ani in urma, domnul Becali avea intalniri la palat cu Omrani si cu impresarul lui, in conditiile in care fotbalistul mai avea contract cu CFR pentru inca doua sezoane", a declarat Bogdan Mara petru GSP.

Gigi Becali CFR Cluj FCSB