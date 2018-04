CSA Steaua ii raspunde lui Becali: "Sa-si vada de echipa lui!" Cati spectatori sunt asteptati pe National Arena

Gigi Becali e contrazis de CSA Steaua.

Directorul de marketing si comunicare al CSA Steaua, Cristian Cirlan, a reactionat la declaratia finantatorului FCSB, care a afirmat intr-o interventie la Digi ca numarul de bilete vandute la partida Steaua – Rapid de pe Arena Nationala ar fi mult mai mic decat cel anuntat de oficialii stelisti in conferinta de presa de ieri.

“Este o incercare ieftina de a deturna spectatorii care doresc sa-si achizitioneze bilete in ziua meciului. Este clar ca nu-i convine amploarea fenomenului, il deranjeaza faptul ca un meci de liga a patra strange mai multi spectatori decat derbiul ligii intai.

Ar fi mai bine sa isi vada de echipa lui. Pe noi nu ne intereseaza ce fac ei, cati spectatori au, cat castiga. Ei sunt in liga intai, noi in liga a patra. Avem proiectul nostru, drumul nostru, sustinatorii nostri, oamenii care cred in noi si care ni se alatura. Pe ei insa ii intereseaza extrem de mult ce facem noi, au insomnii si nu inteleg de ce.



Noi suntem STEAUA BUCURESTI, clubul infiintat in 1947, care am dat Romaniei atatea si atatea performante in fotbal si in multe alte sporturi, care am scris istorie. Scriem istorie chiar si in liga a patra, lucru care se va intampla diseara cu toata opozitia disperata a lui Becali. Ei sunt o societate comerciala infiintata in 2003 care si-a atribuit numele Stelei intr-un mod dovedit de justitie ca ilegal.

Cei de la bilete.ro au dezmintit deja, au spus ca nu-l cunosc si nu au avut vreodata vreo legatura cu Gigi Becali, ca cifrele aruncate de el nu au legatura cu realitatea si ca datele reale sunt cele prezentate in conferinta de presa de ieri.



Ii asteptam pe iubitorii fotbalului sa-si achizitioneze bilete si astazi de la cele 16 case de bilete deschise la Arena Nationala, sa aratam ca acolo unde este traditie si pasiune putem scrie istorie și că putem depăși chiar și pragul de 40.000 de spectatori la un meci de liga a patra, ceea ce ar fi fantastic", e comunicatul CSA Steaua.

Gigi Becali spunea ca stelistii au cumparat doar 3000 de bilete pana in ziua partidei cu Academia Rapid.

"Sunt 17.000 de bilete vandute catre rapidisti si 3000 vandute de Steaua pana acum. Or fi si invitatii, dar asa gratuit daca dai... Eu zic de ce s-a vandut. Luati informatii de la site-ul de bilete. Ce s-a tiparit cu bani. Arena Nationala va fi toata visinie, iti dai seama ce va fi? Joaca acasa la ei si vin rapidistii 20.000 in visiniu. Va dati seama ce rusine? Eu am vorbit la site-ul de bilete, sunati sa vedeti care e realitatea. Maxim 5000 de suporteri vin sa sustina echipa Armatei. Giulestenii s-au mobilizat astazi. O sa vina 22-23.000 de rapidisti. V-am spus de o saptamana ca vor fi 22.000 de rapidisti si 5000 de stelisti. Ca sa vedeti ca n-am dusmanie, m-a intrebat Duckadam daca poate sa semneze mingi pentru ei. L-am lasat, nu ma intereseaza. E angajatul meu, platit de mine, dar l-am lasat", a spus Becali la Digi.