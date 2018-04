Talpan, IDOL in galeria Stelei! Ce s-a intamplat in momentul in care juristul CSA a mers in peluza. VIDEO

Florin Talpan nu a primit invitatie din partea CSA Steaua la partida cu Rapid.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Talpan se judeca cu conducerea CSA Steaua, dupa ce a reusit sa recupereze marca de la Gigi Becali.

Juristul CSA a mers la meci si a stat la tribuna I de pe National Arena. Ultrasii din Peluza Sud l-au chemat acolo, iar Talpan a mers in dreptul galeriei si s-a pupat cu seful galeriei.



"E o zi istorica. Sunt alaturi de Steaua cu sufletul! Alaturi de adevarata Steaua! Asa voi fi intotdeauna...

Nu sunt in loja... N-am avut posibilitatea. N-am primit invitatie", a spus Talpan pentru ProSport.

El promite noi dezvaluiri din interiorul CSA Steaua.

"Am muncit enorm ca sa ia nastere aceasta echipa. Nu iti exagerez! Fara suporteri, nimic n-ar fi fost posibil. Sa stii ca am incercat inca din 2015 sa infiintez echipa. Din pacate, din cauza unor persoane rau-voitoare, acest lucru nu a fost posibil. Dar adevarul va iesi la iveala in curand...“, a mai spus Talpan.