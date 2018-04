A fost pe teren la Steaua - Real Madrid din 2006, acum vrea sa castige cu Astra in fata echipei lui Dica: "Vreau sa fiu ca Sergio Ramos!"

Astra vrea sa-i bata pe stelisti cu un american care a fost pe teren, in Ghencea, la meciul cu Real din Champions League.

In 2006, in Ghencea, americanul cu tata roman si mama cubaneza, Danny Barbir l-a tinut de mana pe Sergio Ramos. A crescut si s-a facut cat poarta !



"Sergio Ramos (e jucatorul meu preferat)" spune Barbir.



Barbir are 20 de ani si a trecut pe la academia lui Manchester City inainte sa ajunga la Astra.



"Daca ma simt roman? Da! Acum chiar si mai mult pentru ca locuiesc aici" a mai spus Barbir.