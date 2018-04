Duckadam, intalnire soc cu Talpan: "Ce castigi?" Ce gest a facut pentru CSA Steaua

Helmuth Duckadam a dezvaluit ce discutie a avut recent cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua.

Chiar daca e angajatul lui Becali, Duckadam a fost de acord sa semneze mingi pentru CSa Steaua. Acestea vor fi degajate in tribune de catre legendele clubului inaintea partidei cu Academia Rapid de pe National Arena.

Cu aceasta ocazie, Duckadam a avut si o discutie cu Florin Talpan, cel care era fericit ca a castigat procesele cu Becali de pana acum

"E unic in istorie ca un meci de Liga a IV-a sa adune atatia suporteri. Sigur, este un meci al orgolilor, din punctul meu de vedere, pentru ca practic partida, scorul, rezultatul nu au niciun fel de importanta in economie clasamentului. A fost un sentiment de orgoliu pentru cei de la CSA, sa nu se lase mai prejos de cei de la Rapid care au anuntat ca vor avea 23.000 de suporteri. Sunt convins ca foarte multi dintre spectatorii de pe Arena Nationala sunt sustinatori ai echipei FCSB si merg la acest joc tocmai pentru a demonstra ca sunt peste cei de la Rapid. Multi dintre spectatori merg sa ii sustina pe Marius Lacatus, Stefan Iovan, pe Bumbescu sau pe cei care activeaza in momentul acesta la CSA si nu mi se pare nimic nefiresc.

Eu am fost solicitat de cei de la CSA sa semnez niste mingi pentru suporteri, care se vor da inainte de aceasta partida. Am acceptat cu placere chiar daca sunt intr-o alta tabara, dar pentru suporteri cred ca niciun efort nu este prea mare. M-am intalnit cu Marius Lacatus, cu Stefan Iovan si inclusiv cu domnul Talpan care era foarte fericit ca el castiga si i-am spus: „ce castigi?”. Castigi un proces, castigi doua, trei, dar noi care nu intelegem ce se intampla cu toate procesele astea… Ce isi mai imagineaza cei de la UEFA, cine este Steaua, ce mai este Steaua, ce a facut timp de 14 ani si dintr-o data nu mai este Steaua. Eu nu stiu ce se castiga pana la urma. Bulversarea asta care s-a creat este din niste orgolii personale ale unor oameni si e pacat ca s-a ajuns aici”, a declarat Helmuth Duckadam la Sport Total FM.