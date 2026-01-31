Reportera DAZN, o prezență obișnuită atât în platou, cât și pe ”teren” la meciurile din Serie A, a împlinit recent vârsta de 35 de ani. Născută în Sicilia, jurnalista își petrece majoritatea timpului în cealaltă parte a Italiei.



Eleonora Incardona a întors toate privirile la Juventus - Napoli



Eleonora a avut parte de o surpriză la meciul dintre Juventus și Napoli, câștigat de torinezi cu un categoric 3-0. La marginea terenului, aceasta a fost întâmpinată cu un tort.



Jurnalista a postat imaginea pe rețelele de socializare, alături de un mesaj pentru fanii săi.



”Mi-am sărbătorit ziua de naștere acasă: pe teren, în Juve - Napoli”, a scris reportera, pe Instagram.



De ceva timp, Eleonora este într-o relație cu Samuele Ricci, mijlocașul celor de la AC Milan. Între cei doi este o diferență de vârstă de 11 ani.

