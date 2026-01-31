GALERIE FOTO Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic

Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic Stiri
Eleonora Incardona are o comunitate impresionantă pe Instagram.

Eleonora IncardonaSamuele Ricci
Reportera DAZN, o prezență obișnuită atât în platou, cât și pe ”teren” la meciurile din Serie A, a împlinit recent vârsta de 35 de ani. Născută în Sicilia, jurnalista își petrece majoritatea timpului în cealaltă parte a Italiei.

Eleonora Incardona a întors toate privirile la Juventus - Napoli

Eleonora a avut parte de o surpriză la meciul dintre Juventus și Napoli, câștigat de torinezi cu un categoric 3-0. La marginea terenului, aceasta a fost întâmpinată cu un tort.

Jurnalista a postat imaginea pe rețelele de socializare, alături de un mesaj pentru fanii săi.

”Mi-am sărbătorit ziua de naștere acasă: pe teren, în Juve - Napoli”, a scris reportera, pe Instagram.

De ceva timp, Eleonora este într-o relație cu Samuele Ricci, mijlocașul celor de la AC Milan. Între cei doi este o diferență de vârstă de 11 ani.

  • 615463792 18559228888002879 4196176223237252657 n
Napoli a pierdut contactul cu liderul

Cu o singură victorie în ultimele cinci etape, echipa pregătită de Antonio Conte a ”picat” pe locul patru în Serie A, cu 43 de puncte, la nouă puncte distanță de liderul Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.

În următoarea rundă, Napoli va primi vizita celor de la Fiorentina, echipă aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare în acest sezon.

