Ivan Savvidis și-a anunțat decizia la câteva zile după tragedia din Timiș: "Vom demonstra!"
Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, a luat o decizie importantă la câteva zile de la tragedia petrecută în județul Timiș, în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK Salonic.

În timp ce se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, un microbuz în care se aflau zece suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu a intrat în coliziune frontală cu un tir care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, șapte persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte trei au ajuns la spital cu fracturi multiple.

Ivan Savvidis și-a anunțat decizia

Lazaros Bachtsevanos, directorul de marketing al lui PAOK Salonic, a mers la spitalul ”Papageorgiou” pentru a-i vizita pe supraviețuitorii accidentului din Timiș.

La plecare, oficialul lui PAOK a oferit câteva declarații și a anunțat decizia luată de Ivan Savvidis la câteva zile după tragedia petrecută în România. Bachtsevanos susține că patronul lui PAOK a luat legătura personal cu familiile victimelor accidentului din Timiș și le-a asigurat de sprijinul său și că vor primi orice ajutor au nevoie.

Ivan Savvidis și PAOK vor fi alături de cele zece familii ale victimelor din accident. PAOK este o mare familie care, în momentele dificile, rămâne unită, iar acest lucru îl vom demonstra în zilele următoare. Am luat legătura cu familiile victimelor și le vom sprijini atât moral, cât și în orice mod posibil”, a spus Lazaros Bachtsevanos, conform newsit.gr.

