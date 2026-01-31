Curtis Jones (25 de ani), mijlocaș central la Liverpool, și-a dat acordul pentru a semna cu Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.

Curtis Jones vrea să plece de la Liverpool la Inter Milano

Pentru ca milanezii să realizeze un transfer interesant, în perioada curentă de mercato, este așteptat ca Liverpool să aprobe mutarea, după cum notează tuttomercatoweb.com.

Conducerea „nerazzurrilor” le-a propus omologilor „cormoranilor” un împrumut pentru Curtis Jones, cu opțiune de achiziționare definitivă pentru 40 de milioane de euro.

Jones, un produs al academiei lui Liverpool

Născut pe 30 ianuarie 2001 la Liverpool, Curtis Jones este un mijlocaș englez care și-a petrecut întreaga carieră de profesionist la Liverpool, fiind un produs al clubului, după ce s-a alăturat academiei la doar nouă ani.

A debutat pentru prima echipă, în ianuarie 2019, în Cupa Angliei împotriva lui Wolverhampton Wanderers (1-2), devenind un jucător versatil în lotul condus de Jurgen Klopp și apoi de Arne Slot.

Polivalența sa îi permite să joace ca mijlocaș central, extremă sau chiar mijlocaș ofensiv datorită tehnicii și viziunii.