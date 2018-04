"O sa fie INVAZIE VISINIE! O sa vedeti rusine pentru CSA Steaua!" Becali sustine ca stie numarul real de bilete vandute

Gigi Becali nu crede in cifrele avansate de Armata.

CSA Steaua a anuntat ca a vandut 35000 de bilete pentru derby-ul cu Rapid din Liga 4, insa Becali sustine ca s-a interesat la site-ul care vinde bilete si a aflat cifrele reale.

Vor fi 17.000 de rapidisti si doar 5000 de stelisti pe National Arena, e convins Becali.

"Sunt 17.000 de bilete vandute catre rapidisti si 3000 vandute de Steaua pana acum. Or fi si invitatii, dar asa gratuit daca dai... Eu zic de ce s-a vandut. Luati informatii de la site-ul de bilete. Ce s-a tiparit cu bani. Arena Nationala va fi toata visinie, iti dai seama ce va fi? Joaca acasa la ei si vin rapidistii 20.000 in visiniu. Va dati seama ce rusine? Eu am vorbit la site-ul de bilete, sunati sa vedeti care e realitatea. Maxim 5000 de suporteri vin sa sustina echipa Armatei. Giulestenii s-au mobilizat astazi. O sa vina 22-23.000 de rapidisti. V-am spus de o saptamana ca vor fi 22.000 de rapidisti si 5000 de stelisti. Ca sa vedeti ca n-am dusmanie, m-a intrebat Duckadam daca poate sa semneze mingi pentru ei. L-am lasat, nu ma intereseaza. E angajatul meu, platit de mine, dar l-am lasat", a spus Becali la Digi.

Gigi Becali e convins ca va recupera numele chiar de luna viitoare.

"Pe 9 mai o sa recuperez numele, iar suporterii o sa se intoarca la echipa".