Opinie / Gabriel Chirea despre incidentele de la CSA Steaua - Academia Rapid: "Luati Jandarmeria si bagati-o la duba!"

Cand ai aproape 40.000 de spectatori pe Arena Nationala si nu poti izola cateva zeci de huligani care se bat, iar solutia e sa asfixiezi cu gaze lacrimogene tot stadionul, ar trebui sa se lase cu retineri din salariu, degradari si demiteri pe banda rulanta in cadrul Jandarmeriei. In schimb, sunt aratate cu degetul tot galeriile, acest "Bau-Bau" al fotbalului romanesc.

Modul in care Jandarmeria a rezolvat bataia dintre fanii rapidisti si stelisti de la derby-ul de Liga a 4-a a aratat, inca o data, ca aceasta institutie este deocamdata incapabila sa rezolve cu precizie chirugicala problemele de control al maselor. Daca punem incidentul de pe Arena Nationala in legatura cu arestarea cu o zi inainte in mod abuziv si brutal de catre agenti de politie a cetateanului care a proiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta, sub pretextul ca ar fi obstructionat un festival al Primariei Bucuresti, ne dam seama ca poate exista un trend in care drepturile cetatenilor par din ce in ce mai ingradite, iar raspunderea celor care abuzeaza de ele este din ce in ce mai scazuta.

Pe 1 februarie 2017, in Piata Victoriei s-au strans 150.000 de protestatari pasnici, dar un grup de 20-30 de huligani a reusit sa deturneze protestul si sa tina in joc de glezne pentru mai bine de o ora cateva sute de jandarmi, aruncand cu "obiecte pirotehnice si cu obiecte contondente" si facand semne obscene. Raspunsul fortelor de ordine a fost intarziat, neprofesionist si defazat, recurgand la golirea completa a buteliilor de gaz lacrimogen in mijlocul multimii, care le-au creat mari probleme de respiratie copiilor, persoanelor mai in varsta sau celor cu probleme respiratorii preexistente, nu au creat un perimetru in timp util pentru izolarea atacatorilor, au prezentat initial date partial false spunand ca atacatorii ar fi fost exclusiv ultrasi ai echipelor de fotbal Dinamo si Rapid si au inceput, asa cum au aratat jurnalistii ulterior, odata cu golirea pietei si plecarea oamenilor catre casele lor, sa retina sau sa amendeze protestatari "cu arcanul", indiferent ca erau vinovati de ceva concret sau nu. Nu mai vorbim de faptul ca atunci cand jandarmii se pun pe impartit pulane parca le ia Necuratul mintile. S-a intamplat tot in februarie 2017, cand ei l-au batut bine chiar si pe un coleg maior, trimis in mijlocul protestatrilor sub acoperire, acesta avand nevoie ulterior de ingrijiri medicale.

Un an mai tarziu, la finalul lunii ianuarie 2018, intr-o perioada in care Jandarmeria se afla in plin scandal deoarece trimitea detasamente pe post de bodyguarzi pentru politicianul Liviu Dragnea, atunci cand acesta era chemat la audieri la DNA, imaginile cu unul dintre angajatii institutiei au devenit virale. Cand nu facea "partie" in fata liderului PSD, acest destoinic aparator al legii si-a facut timp sa loveasca un batran cu pumnul in fata, in mod repetat si barbar. Cazul a fost musamalizat, desi in cazul unui civil se putea ajunge la o condamnare la inchisoare, iar Marian Godina remarca ca atunci "cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populatiei. Pe al lor il vor identifica oare?". Culmea grotescului a fost atins pe 10 martie 2018, cand un barbat surdomut din Bucuresti a fost amendat de Jandarmeria cu suma de 2.000 de lei pentru ca ar fi scandat lozinci anti-PSD la Congresul Extraordinar al partidului, care a avut loc la Sala Palatului. Un tablou care completa episoadele aberante cu retineri discretionare si amenzi din perioada protestelor pentru sustinerea Rosiei Montane, cand s-a intamplat si celebrul "Luati site-ul de cultura si bagati-l in duba".

Dovezile de aroganta, incompetenta si abuz ale Jandarmeriei legate de meciurile de fotbal au o veche traditie. Cei care sunt obisnuiti ai stadioanelor si jurnalistii isi amintesc de bataile crunte aplicate si de gazele lacrimogene folosite la derby-ul Dinamo - Steaua din 2006, desfasurat in Stefan cel Mare, cand a avut loc un adevarat macel. Sau atacul violent din minutul 20 al jocului Farul - Dinamo, din 2005, cand toata galeria bucurestenilor a fost calcata in picioare la propriu de catre jandarmi. Sau incidentele de o violenta rar intalnita de la mitingul sustinut de fanii Universitatii Craiova in Piata Victoriei din Bucuresti. Si acestea sunt doar o infima parte a unei imagini mult mai complexe.

E greu de inteles cum, in anul 2018, organele de forta ale statului se pot deda, in multe cazuri nejustificat, la astfel de abuzuri inimaginabile intr-o tara presupus democratica si respectabila, fara sa sufere consecintele faptelor lor. E greu de inteles de ce o institutie de elita, asa cum este prezentata, nu este in stare sa tina in afara stadioanelor huliganii cu antecedente violente, de ce se recurge, in multe cazuri, la amendarea fara baza legala, doar dupa o simpla legitimare, sau de ce nu se vad imbunatatiri majore in activitatea de prevenire a incidentelor si management al multimilor, desi institutia se lauda cu o colaborare fructuoasa cu prestigioasa Jandarmerie Nationala Franceza.

Asa ca desi multi aleg sa puna pe seama galeriilor (acest Bau-Bau national) toate relele Romaniei si ale stadioanelor, inclusiv imaginile impresionante cu copilasi scosi din tribuna pe brate de mamele lor, de fapt ar trebui sa se intrebe cine i-a gazat pe copiii aia si cine, cat si cum isi face cu adevarat treaba in astfel de situatii. Poate ca un "Luati Jandarmeria si bagati-o la duba!" ar fi mai potrivit pentru astfel de ocazii.

Autor: Gabriel Chirea