Extravaganta Sha'Carri Richardson a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului la 100 de metri!

Atleta americană Sha'Carri Richardson, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost arestată joi în Orange County (Florida) şi acuzată de conducere cu viteză excesivă periculoasă, informează Reuters.

Richardson a fost oprită de un agent al poliţiei rutiere în timp ce circula cu o viteză de 104 mile pe oră (167 km/h) şi făcea manevre periculoase pentru a depăşi alţi şoferi, conform Departamentului şerifului din comitatul Orange County.

Richardson, în vârstă de 25 de ani, a câştigat argintul în proba feminină de 100 m la Jocurile Olimpice de la Paris şi a făcut parte din echipa de ştafetă 4x100 m a Statelor Unite, medaliată cu aur.

Atleta nu este la prima arestare



În iulie anul trecut, Sha'Carri Richardson a fost arestată pentru violenţă domestică, la Seattle, pentru că l-ar fi îmbrâncit pe iubitul şi colegul ei sprinter Christian Coleman, la un punct de control al securităţii de pe aeroport. Ulterior, Richardson i-a cerut scuze lui Coleman şi a spus că intenţiona să ceară ajutor, informează Agerpres.

În 2021, atleta a fost testată pozitiv pentru canabis, ceea ce a dus la o suspendare din partea Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), în urma căreia a ratat Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo din acel an.

