CSA Steaua - Academia Rapid | Lacatus nu exclude marea impacare cu Becali! Mesaj pentru fani inaintea derby-ului cu Rapid!

CSA Steaua si Academia Rapid se dueleaza pentru promovarea in liga a treia, intr-un derby istoric pentru liga a patra.

Stelistii asteapta 35.000 de suporteri pe National Arena la marea confruntare cu Academia Rapid. Marius Lacatus spune ca promovarea nu depinde de acest rezultat, insa isi doreste victoria in fata marii rivale din liga a patra dupa remiza din tur.

"Emotii normale, ca inaintea fiecarui joc, dar e un meci mai aparte, important, nu e decisiv, deci nu cred ca emotiile vor fi mult mai mari ca la alte jocuri. Cred ca nimeni nu se gandea ca se va ajunge in situatia asta. Incet, incet, nu numai Steaua, Rapid, ci si celelalte echipe de traditie din fotbalul romanesc vor ajunge acolo unde isi doresc si cred ca le este locul.

Ar fi frumos, dar e destul de greu. Am semne de intrebare daca vom ajunge la 49.000, e greu. Sigur ca ne dorim victoria, e mai special, dar nu e hotarator. Ce imi doresc de la jucatori e sa profite ca joaca pe stadion mare, in fata a 35.000 de oameni, sa isi demonstreze calitatile si toata lumea sa ramana cu impresie buna si ca se poate juca si la Liga 4 fotbal de calitate", a spus directorul tehnic al Stelei.

Lacatus asteapta fanii alaturi de echipa, insa e constient ca fanii vor sa vada Liga I si cupe europene in Ghencea. O colaborare cu Becali nu e imposibila, spune Lacatus.



"Probabil o mare parte a suporterilor, odata cu terminarea noului stadion, vor reveni langa echipa. Practic, va juca acolo unde Steaua a jucat atatia ani si acolo unde ii e locul. Nu cred ca va mai fi posibil, odata incheiata colaborarea dintre CSA si Gigi Becali, nu sunt prea multe sanse sa se revina, dar nu poti sti niciodata....In fiecare zi, cand intru pe poarta, imi aduc aminte de momentele placute cu colegii, antrenorii si suporterii si nationala. Aici era, pe vremuri, si casa nationalei, nu doar a Stelei", a declarat Lacatus.

"Noi incercam sa facem tot pentru a atrage cat mai multi suporteri langa echipa, nu va fi usor pentru ca una e in Liga 1 si alta in Liga 4, una e in Europa si alta in Cupa municipiului Bucuresti, clar va fi foarte greu", a explicat Lacatus.