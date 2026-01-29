GALERIE FOTO Vrea să o egaleze pe Halep. Finală cu repetiție, în Australia: pe ce miză vor juca Sabalenka și Rybakina

Pentru a doua oară în patru ani, bielorusa Aryna Sabalenka și kazaha Elena Rybakina vor lupta în meci direct pentru titlul de campioană în turneul de mare șlem de la Melbourne.

Publicul din Arena Rod Laver a vrut să vadă un set decisiv în a doua semifinală a probei individuale feminine a Openului Australian 2026, Elena Rybakina - Jessica Pegula, însă o doză de inspirație din partea sportivei din Kazahstan a negat acest scenariu dorit de spectatorii neutri.

Într-o sută de minute, Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit să închidă în minimum de seturi duelul cu Pegula (31 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 7-6 (7), care părea că se poate complica teribil, în cazul în care ar fi ajuns în setul decisiv.

Rybakina vrea să o egaleze pe Halep la titlurile de mare șlem cucerite

  • Sabalenka - Rybakina, finala Australian Open 2026, sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30.

Campioană la Wimbledon în 2022 și finalistă la Melbourne, în 2023, Elena Rybakina pune capăt unei perioade de trei ani în care nu a reușit să respire aerul tare al unei finale de Grand Slam.

Și-a oferit ocazia de a o face din nou sâmbătă, 31 ianuarie, când, de la ora 10:30, va încerca să obțină a șaptea victorie împotriva Arynei Sabalenka.

Scorul meciurilor directe dintre cele două arată acum 8-6 pentru numărul unu mondial. În acea cifră 8 este inclusă reușita bielorusei din finala Australian Open 2023, când Rybakina a pierdut după ce a câștigat primul set, scor 4-6, 6-3, 6-4.

Dacă o va învinge pe Sabalenka, Rybakina va avea două titluri de mare șlem în palmares, precum Halep, care s-a impus la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Finaliste meritorii: Sabalenka și Rybakina, ajunse în ultimul act fără set pierdut

Campionii probelor individuale ale turneului de mare șlem din Australia vor primi în 2026 cecuri în valoare de €2,37 milioane, pe când finaliștii pierzători ai acestor probe vor încasa premii de câte €1,14 milioane.

În consecință, miza meciului de sâmbătă-dimineața ajunge la o bornă istorică în Openul Australian, diferența dintre victorie și înfrângere măsurând, financiar, €1,23 milioane.

  • Simona Halep, interviu exclusiv pentru Știrile PRO TV, înainte de Transylvania Open 2026, turneu transmis de VOYO
