Publicul din Arena Rod Laver a vrut să vadă un set decisiv în a doua semifinală a probei individuale feminine a Openului Australian 2026, Elena Rybakina - Jessica Pegula, însă o doză de inspirație din partea sportivei din Kazahstan a negat acest scenariu dorit de spectatorii neutri.

Într-o sută de minute, Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit să închidă în minimum de seturi duelul cu Pegula (31 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 7-6 (7), care părea că se poate complica teribil, în cazul în care ar fi ajuns în setul decisiv.

Rybakina vrea să o egaleze pe Halep la titlurile de mare șlem cucerite

Sabalenka - Rybakina, finala Australian Open 2026, sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30.

Campioană la Wimbledon în 2022 și finalistă la Melbourne, în 2023, Elena Rybakina pune capăt unei perioade de trei ani în care nu a reușit să respire aerul tare al unei finale de Grand Slam.

Și-a oferit ocazia de a o face din nou sâmbătă, 31 ianuarie, când, de la ora 10:30, va încerca să obțină a șaptea victorie împotriva Arynei Sabalenka.

Scorul meciurilor directe dintre cele două arată acum 8-6 pentru numărul unu mondial. În acea cifră 8 este inclusă reușita bielorusei din finala Australian Open 2023, când Rybakina a pierdut după ce a câștigat primul set, scor 4-6, 6-3, 6-4.

Dacă o va învinge pe Sabalenka, Rybakina va avea două titluri de mare șlem în palmares, precum Halep, care s-a impus la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.