Ienei: "Cum sa sustin o echipa din Liga 4? FCSB e Steaua!" Mesaj pentru Lacatus

Emeric Ienei a refuzat sa dea lovitura de start a partidei dintre CSA Steaua si Academia Rapid.

Omul care a adus Cupa Campionilor la Bucuresti ramane ferm: FCSB e Steaua! Emeric Ienei le ureaza succes fostilor sai elevi de la CSA, insa le transmite ca el sustine echipa lui Becali din Liga I.

"Steaua cea adevarata e una singura! Cea care in 1986 cu mine antrenor si un grup exceptional de baieti a reusit cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc. Impreuna am castigat Cupa Campionilor Europeni!

Din punctul meu de vedere, aceasta echipa este cea care in acest moment joaca in Liga I, cea care e pe primul loc in campionat, cea care ne reprezinta cu mandrie in Europa!

FCSB e continuatoarea echipei care a facut acea performanta pentru fotbalul romanesc! Asta e Steaua!

Chiar daca Lacatus e antrenor la CSA si este prietenul meu, cum sa sustin ca o echipa din liga a patra e continuatoarea? Le urez sa aiba rezultate bune si sa promoveze, dar nimic mai mult. Sunt in Liga 4, dar alta echipa este in Liga care face performante pentru Romania. Cum sa vorbesc de o echipa din Liga 4? Sa faca rezultate, sa faca tot ce-si doresc, dar eu sustin o singura echipa, cea din Liga I", a spus Ienei in Gazeta Sporturilor.