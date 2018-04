CSA Steaua a anuntat cate bilete s-au vandut pana acum pentru meciul cu Rapid! Iovan si Tudorel Stoica vor da lovitura de start

CSA Steaua - Rapid atrage un numar mare de spectatori.

Directorul de marketing al CSA Steaua, Cristian Cirlan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca interesul major dovedeste faptul ca acest meci reprezinta "un moment istoric in sportul romanesc".

"Este un interes major pentru ca e un moment istoric pana la urma pentru sportul romanesc, pentru fotbalul romanesc in special. Un asemenea interes pentru un meci de Liga a IV-a nu cred ca a mai fost pana acum. Din datele pe care le avem, in momentul de fata avem vandute 33.000 de bilete, carora li se adauga abonamentele si invitatiile. Deci totalul general al ocuparii este in momentul de fata 35.425 de locuri. Azi s-au deschis insa si casele de la Arena Nationala si ne asteptam ca la ora meciului sa fie pe stadion in mod clar peste 40.000 de spectatori. Cele doua peluze dedicate galeriilor sunt epuizate. Stiu ca suporterii rapidisti au fost mai harnici in primele zile de vanzare, dar lucrurile s-au echilibrat", a explicat Cirlan.

Acesta a mentionat ca profitul CSA Steaua in urma partidei cu Academia Rapid se va ridica la peste 100.000 de euro. "Meciul are un grad ridicat de risc si la cererea Jandarmeriei efectivul de agenti de paza a fost suplimentat de la 350 la 960. Asta a ridicat si costurile cu paza, pana la aproximativ 40.000 de euro doar aceasta parte. Dar probabil pofitul acestui meci va fi undeva la 200%. O estimare la vanzarea a peste 40.000 de bilete ar aduce un profit de peste 100.000 de euro. E un plus foarte mare si ne comparam cu Liga I din acest punct de vedere", a precizat Cirlan.

Directorul de marketing a adaugat ca la acest meci vor fi prezenti si 10 jurnalisti straini din 5 tari, Polonia, Austria, Grecia, Italia si Germania.

Conform organizatorilor, inainte de meci jucatorii generatiei '86 vor prezenta spectatorilor Cupa Campionilor Europeni. De asemenea, ei vor trimite in tribune aproximativ 100 de mingi cu autografele lor. Tot atunci fanfara militara va intona imnul Romaniei. In pauza meciului, spectatorii vor asista la o demonstratie oferita de Detasamentul Drill Team al Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul". Lovitura de incepere a partidei va fi data de fostii capitani ai echipei Steaua, Tudorel Stoica si Stefan Iovan.

CSA Steaua intalneste, sambata, de la ora 19,45, pe Arena Nationala, formatia Academia Rapid, intr-o partida din etapa a 23-a a Ligii a IV-a.