După ce a încheiat pe locul 10 faza principală din UCL, Inter a avut doar două variante la tragerea la sorți - Bodo/Glimt, locul 23, sau Benfica, locul 24. Sorții au decis să evite o confruntare între Cristi Chivu și Jose Mourinho, iar tehnicianul român se pregătește acum de un duel cu revelația din Norvegia.

Javier Zanetti, prima reacție după ce Inter a picat cu Bodo/Glimt



Javier Zanetti, vicepreședintele lui Inter, a oferit o reacție la cald după ce a participat la tragerea la sorți. Legenda clubului a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit un duel cu Benfica lui Jose Mourinho și a atras atenția în privința dificultăților care pot apărea la duelul cu Bodo/Glimt.



"Va fi foarte frig la meciul din Norvegia, trebuie să avem grijă. Bodo a învins Manchester City și Atletico Madrid, iar asta ne pune în gardă. Din păcate, acel punct ratat contra lui Liverpool ne-a trimis în această fază. Trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să nu subestimăm pe nimeni.



Am fi putut înfrunta Benfica, care are un antrenor grozav, Mourinho. Am fi avut parte de o mulțime de amintiri, însă acum trebuie să ne gândim doar la Bodo. Terenul sintetic este dificil, nu e deloc simplu pe o astfel de suprafață", a spus Javier Zanetti, la Sky.

Bodo/Glimt va juca acasă meciul tur cu Inter, pe 17/18 februarie, în timp ce returul va avea loc pe "Giuseppe Meazza", la data de 24/25 februarie.

Meciurile din play-off-ul pentru optimile Champions League

BENFICA LISABONA - REAL MADRID

BODO/GLIMT - INTER MILANO

AS MONACO - PSG

QARABAG FK - NEWCASTLE

GALATASARAY ISTANBUL - JUVENTUS TORINO

CLUB BRUGGE - ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND - ATALANTA

OLYMPIACOS PIREU - BAYER LEVERKUSEN

