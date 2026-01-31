În finala Australian Open 2026, Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, tenismenul spaniol are șansa de a-i egala pe John McEnroe și Mats Wilander la numărul de titluri de mare șlem cucerite, în proba individuală.
Marea diferență ar fi că jucătorul din Murcia ar atinge borna de șapte trofee majore la doar 22 de ani, când pare că momentul retragerii este la cel puțin un deceniu distanță.
John McEnroe ar fi continuat cu Ferrero: „Din punctul meu de vedere, nu schimbi o formulă câștigătoare.”
În contextul precocității arătate de Carlos Alcaraz, în circuitul ATP, John McEnroe s-a pronunțat, în exclusivitate pentru Sport.ro, afirmând că ruptura acestuia de antrenorul Juan Carlos Ferrero ar fi un lucru pe care nu trebuia să îl facă, în viziunea sa, deoarece constituia „o formulă câștigătoare.”
„Din punctul meu de vedere, nu schimbi o formulă câștigătoare, dar el a decis să facă asta, evident. Așadar, nu pare că l-ar fi afectat până în acest moment.
Nu cred că, la ora actuală, dacă ar pierde, ar fi din cauza lui Ferrero. Carlos este un geniu pe teren. Poate să-și dea seama singur, practic, de toate lucrurile.
„Alcaraz, un geniu pe teren.”
Dar dacă îi place asta și îi place să i se vorbească — dacă asta e ceea ce îl motivează — atunci a funcționat grozav.
Acum, poate că am observat că, împreună cu Samuel Lopez, nu există la fel de multă comunicare, dar pe măsură ce turneul a avansat, părea că vorbește din ce în ce mai mult. Așa că vom vedea ce se întâmplă,” a precizat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.
Referitor la influența lui Juan Carlos Ferrero în meciurile importante, John McEnroe crede că acesta este factorul „de un milion de dolari,” care va fi decis la Australian Open 2026.
Tenismenul american afirmă că, în fazele finale ale Openului Australian, Carlos Alcaraz va lămuri dacă este sau nu capabil să se descurce fără antrenorul care l-a purtat spre primele șase titluri de mare șlem ale carierei.
„Întrebarea de un milion de dolari” la care Alcaraz răspunde, în fazele finale ale Openului Australian
„Asta e întrebarea de un milion de dolari. Exact asta vrem cu toții să știm și încă nu avem răspunsul. A arătat foarte bine în ultimele câteva meciuri.
Are un antrenor pe care Juan Carlos l-a adus — Samuel Lopez. Nu e ca și cum ar fi apărut brusc în echipă. Există un nivel de confort. Evident, mulți oameni l-au întrebat despre asta,” a completat John McEnroe pentru Sport.ro.
Meciurile decisive ale Openului Australian 2026 se văd pe Eurosport și HBO Max.
John McEnroe admite, în exclusivitate pentru Sport.ro, că Alcaraz are un voleu mai bun decât voleul său, care l-a făcut faimos
În exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că actualul număr unu ATP, Carlos Alcaraz, dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.
Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.
„Mi-a mai plăcut voleul lui Stefan Edberg. Pat Cash a fost grozav la voleu. Tim Henman. Martina Navratilova a fost incredibilă. Acestea ar fi numele care se regăsesc în vârful listei mele.
Dar, evident, când privim tenisul de azi, vedem că inclusiv Sabalenka și-a îmbunătățit multe abilitățile de voleu.
Cu siguranță, se fac mult mai multe eforturi, atât în ATP, cât și în WTA pentru ca jucătorii să își dea seama că le e mai ușor dacă reușesc să termine prin voleuri anumite puncte,” a completat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro.