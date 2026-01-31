În finala Australian Open 2026, Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, tenismenul spaniol are șansa de a-i egala pe John McEnroe și Mats Wilander la numărul de titluri de mare șlem cucerite, în proba individuală.

Marea diferență ar fi că jucătorul din Murcia ar atinge borna de șapte trofee majore la doar 22 de ani, când pare că momentul retragerii este la cel puțin un deceniu distanță.

John McEnroe ar fi continuat cu Ferrero: „Din punctul meu de vedere, nu schimbi o formulă câștigătoare.”

În contextul precocității arătate de Carlos Alcaraz, în circuitul ATP, John McEnroe s-a pronunțat, în exclusivitate pentru Sport.ro, afirmând că ruptura acestuia de antrenorul Juan Carlos Ferrero ar fi un lucru pe care nu trebuia să îl facă, în viziunea sa, deoarece constituia „o formulă câștigătoare.”

„Din punctul meu de vedere, nu schimbi o formulă câștigătoare, dar el a decis să facă asta, evident. Așadar, nu pare că l-ar fi afectat până în acest moment.

Nu cred că, la ora actuală, dacă ar pierde, ar fi din cauza lui Ferrero. Carlos este un geniu pe teren. Poate să-și dea seama singur, practic, de toate lucrurile.

„Alcaraz, un geniu pe teren.”

Dar dacă îi place asta și îi place să i se vorbească — dacă asta e ceea ce îl motivează — atunci a funcționat grozav.

Acum, poate că am observat că, împreună cu Samuel Lopez, nu există la fel de multă comunicare, dar pe măsură ce turneul a avansat, părea că vorbește din ce în ce mai mult. Așa că vom vedea ce se întâmplă,” a precizat John McEnroe pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.