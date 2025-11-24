Prestația solidă a vârfului de 23 de ani, care a reușit două pase decisive și a fost implicat în toate fazele periculoase ale ardelenilor, ar fi fost urmărită pe viu chiar de Rene Weiler, antrenorul celor de la D.C. United. Deși interesul americanilor pare concret, Alessandro Caparco, fost portar în Liga 1, a ținut să tragă un semnal de alarmă în privința acestei destinații.



„E un fotbalist de mare perspectivă”



Italianul a analizat situația atacantului și a transmis, potrivit iAMSport, că MLS nu este campionatul potrivit pentru un jucător tânăr, cu potențialul lui Munteanu. Caparco vede liga nord-americană mai degrabă ca o destinație de final de carieră, nu ca o rampă de lansare pentru un internațional de tineret.



„Nu, eu nu îl văd în MLS, sper pentru el că nu se ducă acolo. MLS nu e un campionat pentru el. Adică poți să te duci acolo la sfârșit, dar Louis Munteanu e un fotbalist de mare perspectivă”, a spus Alessandro Caparco.



Deși Munteanu nu a marcat în meciul cu Rapid, jocul său a fost unul complet, lipsindu-i doar golul pentru o seară perfectă.