Premier League a dezvăluit ce s-a întâmplat în camera VAR după ce Gueye și-a lovit un coechipier în Manchester United - Everton

Au avut loc scene regretabile pe Old Trafford, în timpul meciului Manchester United – Everton din Premier League.

Mijlocașul celor de la Everton, Idrissa Gana Gueye, s-a luat la ceartă cu Michael Keane, coechipierul său și l-a pălmuit pe acesta din urmă.

Ce s-a discutat în camera VAR în momentul în care Gueye l-a lovit pe Keane

Totul a început după o pasă greșită a lui Gueye, care le-a dat ”Diavolilor” șansa să marcheze. Keane i-a reproșat acest lucru lui Gueye, care s-a enervat și a început să gesticuleze în fața fundașului. Keane l-a împins pe mijlocașul din Senegal, care s-a enervat și mai tare și l-a lovit cu palma peste față pe coechipierul său. Centralul Tony Harrington a scos cartonașul roșu pentru Gueye, care s-a înfuriat și a fost ținut de portarul Jordan Pickford și Ndiaye.

Premier League Match Center, hub-ul care oferă în timp real toate informațiile din meciurile din campionatul Angliei, precum decizii luate în camera VAR sau statistici importante din timpul jocurilor, a reacționat după faza petrecută în meciul Manchester United - Everton. Se pare că momentul a fost analizat de arbitrii VAR, care au ajuns la concluzia că decizia lui Harrington a fost una corectă.

Decizia arbitrului de a-i acorda cartonaș roșu lui Gueye pentru comportament violent a fost verificată și confirmată de VAR – acțiunea fiind considerată o lovitură clară peste față asupra lui Keane”, a fost mesajul publicat de Premier League Match Center pe platforma X.com.

VIDEO Momentul altercației dintre Idrissa Gana Gueye și Michael Keane

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa"
