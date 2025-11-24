Premier League a dezvăluit ce s-a întâmplat în camera VAR după ce Gueye și-a lovit un coechipier în Manchester United - Everton

Mijlocașul celor de la Everton, Idrissa Gana Gueye, s-a luat la ceartă cu Michael Keane, coechipierul său și l-a pălmuit pe acesta din urmă.

Ce s-a discutat în camera VAR în momentul în care Gueye l-a lovit pe Keane

Totul a început după o pasă greșită a lui Gueye, care le-a dat ”Diavolilor” șansa să marcheze. Keane i-a reproșat acest lucru lui Gueye, care s-a enervat și a început să gesticuleze în fața fundașului. Keane l-a împins pe mijlocașul din Senegal, care s-a enervat și mai tare și l-a lovit cu palma peste față pe coechipierul său. Centralul Tony Harrington a scos cartonașul roșu pentru Gueye, care s-a înfuriat și a fost ținut de portarul Jordan Pickford și Ndiaye.

Premier League Match Center, hub-ul care oferă în timp real toate informațiile din meciurile din campionatul Angliei, precum decizii luate în camera VAR sau statistici importante din timpul jocurilor, a reacționat după faza petrecută în meciul Manchester United - Everton. Se pare că momentul a fost analizat de arbitrii VAR, care au ajuns la concluzia că decizia lui Harrington a fost una corectă.

”Decizia arbitrului de a-i acorda cartonaș roșu lui Gueye pentru comportament violent a fost verificată și confirmată de VAR – acțiunea fiind considerată o lovitură clară peste față asupra lui Keane”, a fost mesajul publicat de Premier League Match Center pe platforma X.com.

