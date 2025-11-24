După un atac al lui Manchester United, doi jucători ai lui Everton au intrat într-un conflict: mijlocașul Idrissa Gueye (36 de ani) și fundașul central Michael Keane (32 de ani).

Idrissa Gueye, roșu direct după ce l-a pălmuit pecoechipierul Michael Keane



Gueye, care a pasat greșit și i-a oferit lui United o ocazie de gol, a intrat într-un conflict cu Keane și a început să gesticuleze nervos. Stoperul englez l-a împins ulterior pe mijlocașul senegalez, care a devenit și mai iritat și l-a pălmuit pe Keane.



Arbitrul Tony Harrington a intervenit imediat și i-a arătat cartonașul roșu lui Gueye. Senegalezul a fost ținut cu greu cu de portarul Jordan Pickford, în timp ce Keane îi cerea coechipierului său să părăsească terenul.



Ținut de Pickford și Ndiaye, Gueye a acceptat în cele din urmă să părăsească terenul, în timp ce Keane nu a fost sancționat în vreun fel de centralul partidei.

Idrissa Gueye, fotbalist cu 121 de meciuri la naționala Senegalului, a crescut în academia lui Lille, a mai jucat la Aston Villa, iar în 2016 a fost cumpărat de Everton pentru 8,5 milioane de euro.



În 2019, Gueye a fost achiziționat de PSG pentru 30 de milioane de euro, iar 3 ani mai târziu s-a întors la Everton, formație la care a strâns peste 200 de meciuri.

VIDEO Momentul în care Gueye îl pălmuiește pe Keane

