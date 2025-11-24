Roș-albii au avut inițiativa în Moldova, ratând ocazii importante prin Karamoko sau Armstrong, însă s-au văzut conduși după execuția superbă a lui Mailat.



Deși Dinamo a egalat norocos spre final, prin centrarea eșuată a lui Raul Opruț care s-a transformat în gol, Cătălin Cîrjan a transmis că în vestiar domină sentimentul de frustrare, nu de ușurare.



„Nu am fost inspirați”



Mijlocașul a pus semieșecul pe seama lipsei de concentrare în fața porții adverse.



"Am simțit că am avut multe oportunități, la Mamou, la Stipe, au scăpat singuri cu portarul... Cred eu că meritam mai mult. Pur și simplu ne-a lipsit finalizarea. Trebuia să fim puțin mai concentrați acolo", a spus Cîrjan la finalul partidei.



Întrebat dacă Dinamo are forța să se lupte cu adevărat la titlu în acest sezon, fotbalistul a preferat un discurs echilibrat. El a punctat că echipa este una foarte bună, dar preferă strategia pașilor mărunți, luând fiecare meci în parte pentru a aduna puncte.



"Da, nu știu exact ce ne lipsește. Cred eu că avem o echipă foarte bună. Nu vrem să spunem foarte multe lucruri, vrem să o luăm meci cu meci, să câștigăm puncte la fiecare meci și vom vedea la final unde vom fi", a mai spus Cîrjan.

