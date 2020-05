Continua disputa pentru Dinamo! Raspuns pentru reprezentantii DDB: de ce au picat negocierile cu spaniolii

Din articol Raspuns pentru board-ul DDB

Toni Curea intermediaza negocierile dintre fondul de investitii spaniol si Ionut Negoita. Reprezentantul a venit cu noi lamuriri dupa ce fanii din programul Doar Dinamo Bucuresti au cerut noi lamuriri si au tinut sa mentioneze ca ei nu s-au implicat in negocieri.

Potrivit afirmatiilor lui Toni Curea, fanii au venit cu o oferta care este considerata mai avantajoasa de Ionut Negoita si din aceasta cauza au picat negocierile.

"In litigiul privind fapta personala a domnului Negoita, Dinamo are calitatea de persoana responsabila civilmente, adica este responsabila de plata eventualului prejudiciu stabilit ca urmare a unei eventuale condamnari a domnului Negoita. Plecand de la ideea ca fapta in sine nu are ca autor clubul, ci persoana fizica, am solicitat ca in cazul unui deznodamant nedorit de nimeni - condamnarea - clubul sa fie asigurat de domnul Negoita ca nu va plati prejudiciul, ci daca va exista, prejudiciul va fi platit de domnul Negoita personal.

In acest sens, am stabilit cu titlu de garantie suma de 375.000 euro (parte a debitelor pe care Dinamo le are fata de societatile controlate de dl. Negoita), care nu va achitata catre aceste societati decat in cazul in care nu exista condamnare sau prejudiciu in litigiul privind bancruta (restul debitului catre aceste societati urma sa fie achitat astfel cum s-a negociat intr-un termen foarte scurt de la tranzactie din banii investiti de noii actionari).

Propunerea noastra (acceptata initial pana la primirea ofertei din partea suporterilor, oferta care probabil nu cuprindea aceleasi conditii) arata ca, daca prejudiciul stabilit va fi mai mare decat aceasta suma garantie, dl. Negoita sa se angajeze ca va suporta diferenta dintre cei 375.000 de euro garantie si suma stabilita drept prejudiciu in litigiul privind bancruta", a spus Toni Curea pentru Telekom Sport.

Raspuns pentru board-ul DDB

Toni Curea le-a raspuns si reprezentantilor din programul DDB, care au spus ca ei nu au intervenit in niciun fel la negocieri si ca nu au avut cum sa influenteze decizia lui Ionut Negoita.

Comunicatul postat de board-ul DDB pe pagina de Facebook a PCH

"1. Nu, nu au modificat nicio oferta, inca o data dezinformeaza. Astfel, cum inclusiv reprezentantilor Asociatiei le-am comunicat inca din luna martie, suma pe care ne-am propus a o investi imediat este de 10.000.000 euro. Nu intelegem de ce nu isi asuma public faptul ca le-am comunicat acest lucru, mai ales ca exista dovada convorbirilor. A existat o propunere de a investi in 30 de zile suma de 3.000.000 euro si in 60 de zile restul pana la 10.000.000, termene care au fost reduse pe parcursul negocierilor fara nicio legatura cu interventia reprezentantilor Asociatiei.

2. Ar fi cinstit sa isi clarifice pozitia si sa isi asume fata de colegii lor din Asociatie pozitia lor in aceste negocieri. Astfel, ieri isi asumau integral esecul negocierilor, afirmand ca au salvat clubul de la dezastru si ca au facut cercetari din care reiesea fara dubiu ca investitorii nu au resurse financiare. Astazi recunosc ca de fapt nu stiu daca investitorii detin resursele financiare. Sa isi asume deci ca cercetarile lor nu constituie decat o serie de minciuni si dovada a intereselor personale ale asa zisilor reprezentanti ai Asociatiei.

3. In aceeasi ordine de idei, ieri, interventia lor era hotaratoare, salva clubul de la o mare teapa, astazi, sustin ca de fapt nu au intervenit sau influentat deloc si ca sunt neutri. Or interventia lor si caracterul decisiv al acesteia in esecul negocierilor a fost confirmat chiar de catre actualii actionari care au justificat refuzul de a vinde motivand opozitia suporterilor si dorinta acestora de a achizitiona clubul.

4. Negocierile au incetat deoarece domul Negoita are o oferta mai buna din partea reprezentantilor fanilor si ca acestia au solicitat respingerea ofertei noastre si vanzarea catre ei. Din cate cunoastem, oferta reprezentantilor a fost intr-adevar mai buna, dar nu mai buna pentru club, ci mai buna pentru ei personal si pentru actualii actionari care au tot interesul sa vanda fara sa isi asume nicio datorie", a mai spus Curea, pentru Telekom Sport.