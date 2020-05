BREAKING NEWS | Spaniolii vin cu replica pentru Ionut Negoita! Actele care DOVEDESC ca i-au indeplinit toate cerintele finantatorului! Suporterii PCH, acuzati de marturii mincinoase

Din articol Suporterii PCH nu au luat legatura cu fondul de investitii

Fondul de investitii spaniol a publicat actele prin care dovodesc ca sunt dispusi sa vireze 10 milioane de euro in contul dinamovistilor, in urmatoarele 30 de zile.

Toni Curea, omul care intermediaza negocierile dintre Ionut Negoita si fondul de investitii spaniol, a pus la dispozitie documentele prin care se dovedeste intentia clara de a cumpara clubul din Stefan cel Mare.

Ibericii si-au dat cuvantul ca vor livra cele 10 milioane de euro pentru a fi investite la echipa, iar daca acest lucru nu se va realiza in 30 de zile isi asuma o penalitate de 500.000 de euro. Pentru a fi sigur de acest detaliu, Ionut Negoita a primit si un extras de cont cu suma prevazuta pentru penalitati, anunta Telekom Sport.

Dezvaluirile lui Toni Curea vin dupa ce atat Negoita, cat si membrii PCH au ridicat semne de intrebare asupra disponibilitatii financiare a investitorilor spanioli.

Fondul de investitii se angajeaza sa achite toate datoriile existente, cunoscute conform anexelor (3.150.000 de euro) la data semnarii contractului si sa treaca la data semnarii contractului si 'creditarea Societatii si/sau efectuarea de investitii semnificative in Societate, respectiv 10 milioane de euro, in termen de 15-30 zile.

In cazul in care fondul nu-si indeplineste obligatia virarii la timp a sumei de 10.000.000 de euro, este garantata o penalitate de 500.000 de euro, dezvaluie Curea, conform Telekom Sport.

Toni Curea afirma ca, in plus, spaniolii sunt pregatiti sa mai asigure:

"155.000 euro drepturile de televizare din luna iunie 2020 (ultima transa din sezonul in curs),

- 270.000 euro costul bazei de la Saftica,

- 120.000 euro din drepturile de televizare din sezonul 2020-2021, o parte incasati deja in avans si o parte cesionata pentru alte datorii

- aproximativ 1.000.000 euro Rotariu Dorin

- 1.000.000 euro costul litigiului cu Ionut Şerban

- 1.070.000 euro prejudiciul eventual ce va trebui acoperit de Dinamo in urma dosarului privind bancruta frauduloasa"

Suporterii PCH nu au luat legatura cu fondul de investitii

Fanii din PCH spuneau marti ca au contactat fondul de investitii pentru a cere mai multe detalii, insa nu au primit niciun raspuns:

"Toata aceasta secretomanie din spatele acestei afaceri si dupa ce noi l-am contactat si am cerut sa vorbim mai multe detalii, el nu a mai raspuns. A incetat dsicutia cand am vrut sa intram in detalii. Menendez nu are bani si nu poate sustine echipa", declara Robert Thomas, reprezentant PCH, la Digi Sport

Toni Curea a tinut sa precizeze ca nimic nu este adevarat, iar reprezentantii fanilor PCH nu au luat niciodata legatura cu actionarul fondului de investitii spaniol.

"Ne declaram dezamagiti de atitudinea avuta de acestia fata de noi, cat si fata de propriii colegi din Asociatie. Cu atat mai dezamagiti cu cat capitolul de suporteri a fost unul esential pentru noi si noi suntem cei care au initiat legatura cu Asociatia", a precizat Curea.

