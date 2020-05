"Sper sa isi faca o echipa puternica!" Motivul pentru Stanciu a donat bani la Dinamo! Dezvaluiri de ultima ora ale fostului fotbalist de la FCSB

Nicolae Stanciu a dezvaluit motivul pentru care a donat bani la Dinamo.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Nicolae Stanciu, a vorbit despre situatia de la Dinamo. Fotbalistul a spus de ce a ales sa doneze bani pentru a ajuta clubul din Stefan cel Mare prin programul lansat de fanii din PCH.

Stanciu a fost criticat de cativa oameni din tabara celor de la FCSB, insa spune ca gestul sau nu a vrut sa devina public si a facut-o pentru a ajuta Dinamo sa nu dispara de pe harta fotbalului romanesc.

"A fost decizia mea sa ajut un club mare precum Dinamo! Nu am facut lucrul asta ca sa se vorbeasca despre mine sau ceva si nu e primul gest pe care il fac. Imi place sa ajut anumiti oameni sau sa donez niste sume de bani pentru spitale sau cum a fost acest caz, nu imi doresc sa fac publice aceste gesturi. Ma bucur ca am putut sa-i ajut si eu sper sa-si revina si sa faca o echipa puternica", a declarat Nicolae Stanciu, la Look Plus.