Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer a cucerit medalia de aur în proba de 500 de metri a concursului de short-track, joi seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce în semifinale stabilise un nou record mondial, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Olandeza Xandra Velzeboer se luptă cu propriile recorduri mondiale

Velzeboer s-a impus în finala cu timpul de 41 sec 609/1000, învingând-o pe favorita probei, italianca Arianna Fontana, care s-a ales cu medalia de argint (42 sec 294/1000), în timp ce bronzul a revenit canadiencei Courtney Sarault (42 sec 427/1000).

În semifinale, olandeza a fost înregistrată cu timpul de 41 sec 399/1000, cu 017/1000 mai rapid decât recordul stabilit tot de ea în 2022, la Salt Lake City.