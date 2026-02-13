SCM Politehnica Timişoara s-a calificat la turneul Final Four al Cupei României la handbal masculin, după ce a învins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 31-26 (14-13), joi seara, în ultimul meci din sferturile de finală, disputat în Sala ''Constantin Jude'' din Timişoara.

Poli Timișoara - Potaissa Turda 31-26 în ultimul sfert de finală

Risto Vujacic a marcat 6 goluri pentru bănăţeni, Paolo Kraljevic a reuşit şi el tot 6 goluri, iar Christian Manojlovic şi Valentino Ravnic au înscris câte 5 goluri.

Portarul Dan Vasile a contribuit cu 11 intervenţii, informează Agerpres.

De la Potaissa s-au remarcat Alexandru Alin Ghivil, Ivan Mosic şi Daniel Pop, cu câte 4 goluri.

La turneul Final Four al competiţiei s-au mai calificat campioana CS Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, CS Minaur Baia Mare şi CSA Steaua Bucureşti, ultima din liga a doua.