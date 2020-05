Lovitura URIASA data de Cristi Borcea! "A facut 70 de milioane de euro! Sper sa nu se supere ca zic asta." Fostul finantator de la Dinamo nu a pierdut timpul in spatele gratiilor

Dumitru Dragomir a dezvaluit suma pe care a reusit sa o castige din afaceri Cristi Borcea in timpul in care a fost la puscarie.

Cristi Borcea a fost in spatele gratiilor in perioadele martie 2014 si iulie 2018, dar si februarie - noiembrie 2019.

Fostul finantator de la Dinamo si-a gestionat cu mare atentie afacerile chiar daca a fost inchis si Dumitru Dragomir dezvaluie ca a castigat 70 de milioane de euro:

"Borcea a facut 70 de milioane de euro cat timp a fost in puscarie! Sper sa nu se supere pe mine ca spun asta. Nu cred ca se mai intoarce in fotbal", a spus Dumitru Dragomir la Telekom Sport.

Cristi Borcea vrea sa faca o investitie de 200 de milioane de euro

Fostul finantator de la Dinamo are mai multe afaceri, iar anul acesta a initiat un proiect pentru construirea mai multor blocuri langa Lacul Tei.

Blocurile vor avea 14 etaje si vor fi construite la aproximativ 30 de metri de malul lacului. Numarul de apartamente se va ridica la aproximativ 800-1000, iar pretul pentru metrul patrat in acea zona este de peste 2000 de euro.

A investit la o ferma din Dolj

Cristi Borcea a investit o suma importanta in acest an si in ferma de 4000 de hectare pe care prietenul Gigi Netoiu a facut-o in judetul Dolj.

Dumitru Dragomir a vizitat ferma si a ramas impresionat de ce a vazut acolo:

"Acum o ora m-am vazut cu ei. Am cinat impreuna. Am mancat pui de tara, de la Cetate. Ce au astia acolo... Borcea si Netoiu sunt destepti! Sunt dati dracului. Am fost acum o saptamana acolo pentru ca nu credeam. Bai fratilor, sunt 2500 de oameni care muncesc acolo. Au pamant irigat, au masini care merg singure, tractoare. Cand am fost eu acolo au cumparat o gramada de tiruri noi. Borcea si Netoiu sunt sclipitori", a mai spus Dumitru Dragomir.