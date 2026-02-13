Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ultima etapă în faza grupelor. Universitatea Craiova merge mai departe în sferturile competiției.

Reacție categorică după Universitatea Craiova - FCSB: ”Extrem de slab / A greșit mult și a fost neinspirat”

Suporterii Universității Craiova au reacționat după meciul din Bănie și au evidențiat că echipa pregătită de Filipe Coelho a punctat pe tabela de marcaj prin doi ”marcatori neobișnuiți”.

Mai mult decât atât, fanii din Bănie au explicat și că Assad Al Hamlawi a consemnat o evoluție modestă, la fel ca Monday Etim.

”Calificare muncită! Marcatorii sunt neobișnuiți, dar cu atât mai frumoși: Rus și Florin Ștefan”, a scris ”Uniți pentru Știința”.

”Urmează însă un meci infernal de greu duminică, tot cu FCSB. Avem nevoie de toți jucătorii recuperați și de mai multă inspirație în atac. Assad a fost extrem de slab, iar Etim a alergat enorm, a fost peste tot, dar a greșit mult și a fost neinspirat”, au completat suporterii olteni.

Adrian Rus (minutul 9) și Florin Ștefan (minutul 54) au înscris pentru olteni, în timp ce Daniel Bîrligea (minutul 16) și David Popa (minutul 65) au făcut-o pentru campioni.