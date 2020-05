"Daca as auzi pe cineva, cu siguranta as putea sa-l indrum spre Dinamo!" Un fost rival al 'cainilor', pregatit sa puna o vorba buna la posibilii investitori

Ionut Negoita este in negocieri cu un fond de investitii spaniol si incearca sa vanda pachetul majoritar de actiuni al clubului Dinamo.

Laurentiu Reghecampf, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre situatia actuala a echipei Dinamo.

Reghecampf a castigat doua titluri de campion in Liga 1 alaturi de FCSB, in 2013 si 2014. Antrenorul crede ca la clubul din Stefan cel Mare au fost mai multe probleme care au condus la situatia actuala, una de criza, si spune ca desi nu s-a ocupat niciodata sa intermedieze tranzactionarea cluburilor, ar recomanda cu mare placere clubul Dinamo unor posibili investitori.

"Probabil ca la Dinamo, in momentul de fata, nu e numai vina antrenorului. E nevoie de o organizare foarte buna, de o echipa buna. Dinamo e un club de traditie si va fi foarte greu sa ii multumeasca pe fani cu putin. Intotdeauna va fi la fel de greu la Dinamo sau Steaua pentru ca asteptarile sunt foarte mari.

Pe mine nu ma intereseaza sa intermediez diverse echipe. Eu nu sunt decat un antrenor de fotbal si vreau sa imi fac meseria. Nu vreau sa caut alte discutii si sa intermediez echipe sau altceva. Sunt fericit cu ceea ce fac, sunt bun, cred eu, in ceea ce fac si vreau sa raman la statutul acesta.

In rest nu m-a interesat niciodata sa fac acest lucru, dar sincer, daca as auzi pe cienva, cu siguranta as putea sa il indrum spre Dinamo Bucuresti. E un club foarte mare care, dupa parerea mea, nu va muri niciodata", a declarat Laurentiu Reghecampf la PRO X.

Reghecampf o pregateste in prezent pe Al Wasl, echipa din Emiratele Arabe United. La inceputul acestui an, grupul Abu Dhabi Business Development ar fi fost interesat de preluarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo, insa tranzactia nu s-a mai realizat.