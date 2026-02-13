Favorita fanilor italieni, care a câştigat sâmbătă titlul la 3.000 m, a fost însoţită pe podium de olandeza Merel Conijn, care a câştigat argintul, şi de medaliata cu bronz Ragne Wiklund din Norvegia.

La a patra participare la Jocurile Olimpice, Lollobrigida a oprit cronometrul la 6 minute şi 46,17 secunde, terminând cu 0,10 secunde înaintea lui Conijn, în faţa unei mulţimi entuziaste.

„Să repet performanţa şi să câştig din nou titlul olimpic este un vis”, a declarat Lollobrigida. „În această cursă, am vrut să fiu mai inteligentă. Am discutat cu antrenorii mei, deoarece în proba de 3.000 m trebuie să alergi din ce în ce mai repede.

În proba de 5.000 m trebuie să fii puţin mai inteligentă. Nu am putut porni repede. După cursă, stăteam cu mâinile pe picioare. Voiam să le mulţumesc oamenilor, dar la început nu puteam – eram epuizată”, a adăugat ea râzând.

Lollobrigida, care a împlinit 35 de ani în ziua în care a câştigat medalia de aur la proba de 3.000 m, este strănepoata regretatei vedete de cinema Gina Lollobrigida şi verişoara ministrului italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida.

