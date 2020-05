Fanii dinamovistilor cer noi lamuriri investitorilor spanioli si lui Ionut Negoita! "Ne bucuram ca prin interventia noastra oferta a crescut cu 7.000.000!" Comunicatul oficial al DDB

Din articol Comunicat al boardului DDB

Suporterii dinamovisti din PCH au publicat un comunicat al conducerii DDB prin care cer noi lamuriri ambelor parti implicate in tranzactionarea clubului din Stefan cel Mare.

Miercuri, 21.05.2020, Toni Curea a facut publice o serie de imagini prin care dovedeste oferta concreta pe care fondul de investitii spaniol i-a facut-o lui Ionut Negoita pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni de la Dinamo.

Din oferta reiese ca spaniolii s-au aratat dispusi sa investeasca 10 milioane de euro in primele 30 de zile din data la care vor prelua clubul, iar daca nu respecta acest lucru au garantat penalitati de 500.000 de euro, fapt dovedit printr-un extras bancar trimis lui Ionut Negoita.

Suporterii dinamovistilor s-au declarat nemultumiti de faptul ca nu au primit niciun raspuns din partea investitorilor, insa Toni Curea, om care intermediaza negocierile dintre Ionut Negoita si spanioli, a spus ca acestia nu au fost contactati de suporteri.

Comunicat al boardului DDB

"Ne bucuram ca prin interventia noastra oferta spaniolilor s-a schimbat radical. Practic avem o crestere de 7.000.000 in decurs de cateva zile. S-a trecut de la 3.000.000 in 60 de zile, la 10.000.000 in 15-30 de zile. Pe hartie. Oferta despre care am aflat direct din presa.

Daca Ioan Andone, pe care il apreciem si in care avem incredere, ii cunoaste pe acesti investitori si isi asuma seriozitatea acestei oferte si existenta acestor sume, noi ii vom fi recunoscatori. Garantia numelui Ioan Andone este foarte importanta pentru noi.

Daca reprezentantii clubului Dinamo considera corecta aceasta propunere de contract si sunt dispusi sa cedeze clubul pe baza acestei oferte, fara ca suporterii sa primeasca raspunsuri la cateva intrebari legitime, noi nu ne putem opune.

Nu avem cum sa influentam noi decizia actionarului majoritar, avand in vedere ca nu am participat la negocieri, neavand nicio calitate in aceasta privinta.

Negocierile au avut loc intre cele doua parti.

CONSIDERAM CA LIPSA NOASTRA DE INCREDERE FATA DE CELE DOUA ENTITATI ESTE MOTIVATA, data fiind LIPSA TOTALA DE TRANSPARENTA din partea partii spaniole si de MODUL PROST DE A GESTIONA clubul din partea acualului actionar majoritar.

Prin urmare, ne consideram indreptatiti sa SOLICITAM LAMURIRI din partea ambelor parti:

Din partea clubului Dinamo si a actionarului majoritar:

- Cand ati primit oferta care a aparut in presa?

- Care sunt termenii din draftul de contract cu care nu ati fost de acord?

- Care sunt garantiile financiare concrete, palpabile, pe care clubul le-a primit?

- Este adevarat ca ati vazut un extras bancar al unui fond de investitii din Spania?

Din partea ofertantului:

- De ce ati vorbit despre un fond de investitii din Madrid si apoi ati prezentat in contract numele unui SRL din Valladolid care administreaza scari de bloc?

- De cate ori si-a depus firma respectiva situatia financiara anuala de la infiintarea sa din anul 2016?

- Care este cifra de afaceri pe 2019 a acestei societati?

- Cine este administratorul acestei societati, cel care ar urma sa detina pachetul majoritar la Dinamo?

- Care este interesul dvs de a crea dezbinare intre suporterii clubului pe care doriti sa-l preluati?

- De ce nu considerati legitim dreptul suporterilor de a va adresa intrebari?

Ne pare rau ca trebuie s-o spunem, dar daca apar dovezi ca nu este vorba de un FOND DE INVESTITII, ci despre un SRL sau o societate care nu este fond de investitii, vom considera ca am fost mintiti.

Tot ce am facut pana acum a fost pentru binele clubului pe care il iubim si dorim sa-l stim in siguranta.

Si tocmai pentru ca dorim binele echipei, CREDEM CA INTREBARILE NOASTRE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA DE PLATA A POTENTIALULUI INVESTITOR SUNT BINEVENITE", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a PCH.