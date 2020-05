"In 2020 avem 'SPANIOLUL' RELOADED!" Suporterii dinamovisti ii demasca pe spanioli si spun ca au salvat clubul

Afacerea vanzarii lui dinamo a picat si suporterii cred ca echipa a scapat de o mare teapa.

Suporterii dinamovisti spun ca au salvat clubul de la o mare teapa si spera sa le fie invatatura de minte. Pe pagina de Facebook 'Peluza catalin Hildan-Dinamo', ei au vorbit depsre omul de afaceri spaniol care voia sa preia clubul.

"In 2020 avem 'spaniolul reloaded'. Omul isi inearca norocul la Dinamo. Clubul pare victima perfecta. Mai ales ca pare sat fara caini. Patron nepasator si conducere dezorientata. In plus, 'spaniolul' profita de pandemie ca sa nu se arate la fata.

La un moment dat a spus ca a organizat un mare meci la Madrid si a luat Covid-19. De aceea nu se va prezenta prea curand la Bucuresti. Negociaza doar prin telefon si email, de pe o adresa pe care daca o vezi o semnalezi ca spam fara sa o deschizi.", este o parte din mesajul dinamovistilor.

"Am salvat prima oara Dinamo cand am platit salariile, a doua oara cand am platiti licenta si e posibil sa o fi salvat a treia oara de la o teapa imensa cu spaniolii. Acum suntem 6226, dar la fiecare refresh pe aplicatia cu DDB, numarul cotizantilor creste.",a spus astazi Robert Thomas, reprezentant al suporterilor.

