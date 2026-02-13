Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost în centrul atenției în această iarnă când a refuzat o ofertă pe care ar fi primit-o din partea celor de la Metalist Harkov.

Conducerea clubului Dinamo a primit o ofertă de 4,5 milioane de euro pentru transferul mijlocașului, dar decizia lui Cîrjan a fost de a rămâne la actuala sa echipă, alături de care își dorește să câștige un trofeu.

Claudiu Vaișcovici: ”Cîrjan e un jucător bun, dar nu mi se pare extraordinar, fantastic”

Mijlocașul este cel mai bine cotat jucător din lotul lui Dinamo și a avut, în ultima vreme, evoluții din ce în ce mai solide. Prestațiile sale nu-l conving și pe Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul atacant și campion al echipei din ”Ștefan cel Mare”.

„La Dinamo nu este încă o bancă, nu e un lot puternic. În play-off îți trebuie o bancă bună pentru că sunt meciuri puternic. Mie nu mi se pare că Dinamo are 2-3 valori peste media lotului. La Dinamo, cam tot ce au, sunt acolo. Nu are 2-3 jucători de excepție.

(n.r. - Nici măcar Cîrjan?) Mie nu mi se pare Cîrjan extraordinar, fantastic... e un jucător bun, un jucător de echipă. Dacă te uiți la Cîrjan câte mingi pierde... aleagă, nu putem să spunem că nu face efort, Doamne ferește, dar ne trebuie altceva, zic eu”, a spus Vaișcovici, în exclusivitate pentru Sport.ro, imediat după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1.

Cătălin Cîrjan a reușit recent să înscrie golul cu numărul cinci în actualul sezon pentru Dinamo. Mijlocașul a deschis scorul în meciul cu Hermannstadt din Cupa României, câștigat de ”câini” cu 2-0.

După acest meci, Dinamo se califică de pe primul loc în faza sferturilor, unde va întâlni divizionara secundă Metalul Buzău.

Antrenorul lui Metalist Harkov, despre Cîrjan: ”Invenții”

Mladen Bartulovic a vorbit în presa din Ucraina despre transferul pe care l-ar fi vrut să îl facă Metalist de la Dinamo. Antrenorul croat a dezvăluie că mijlocașul s-a aflat pe ”radarul” echipei sale, dar oferta nu s-a ridicat la 4,5 milioane de euro.

„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.

Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.