Conducator din Liga 1, furios pe Guvern: “Noi pierdem bani si altii pleaca la munca afara! Sa ne puna conducere militara si sa jucam si noi"

Decizia Guvernului Romaniei de a aproba plecarea mai multor zeci de mii de lucratori sezonieri la munca in Germania si Italia, in plina carantina din cauza Covid-19, i-a infuriat pe unii conducatori de fotbal din Romania.

Conducatorul unui club din play-out-ul Ligii 1, care a cerut sa ii fie pastrata anonimitatea, s-a declarat revoltat de ultima decizie a autoritatilor romane. „Noi stam de o luna de zile in casa si ne-am adus cluburile in pragul falimentului, iar jucatorii au probleme si daca vor sa alerge in jurul blocului, ca sa faca o dezmortire. Nu mi se pare normal ca alte categorii profesionale, cateva mii de cetateni alesi la intamplare, nu se stie daca bolnavi sau nu, sa fie adusi cu autocarele, sa stea ore intregi buluc in parcarea aeroportului si sa fie imbarcati catre alte tari, unde sa munceasca in agricultura. Fotbalul si sportul din Romania sunt blocate pe termen nelimitat, iar altii vad ca muncesc si calatoresc bine mersi. Ati vazut semnalul tras astazi de domnul Burleanu, ca se desfiinteaza o gramada de echipe, daca nu se reincepe activitatea pana in luna iunie. Eu pot sa confirm ca are dreptate, o sa fie dezastru.

Sa ni se spuna clar care este planul, pentru ca, in situatia de acum, vom sta inca un an de zile in izolare si carantina, la ritmul in care se fac teste, si tot nu rezolvam problema coronavirusului. Noi pierdem milioane de euro si respectam starea de urgenta, dar altii pot pleca la munca in strainatate. Este incredibil! Adica unii sunt destepti, iar altii sunt prosti... Suntem total dezamagiti de directia in care ne indreptam, e o improvizatie generala. Daca nu se poate altceva, sa ne dea si noua administratie militara, ca la spitale sau la CSA Steaua si sa incepem sa ne antrenam si sa jucam”, a declarat acesta.

CE A DECLARAT GIGI BECALI:

Tot astazi, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat si el furios la RTV ca „nu e posibil sa nu stie cei care ne conduc ca pleaca mii de oameni la munca in strainatate! Pai Merkel l-a sunat pe Ludovic Orban si i-a zis sa-i dea niste sclavi ca nu au cu ce sa stranga sparanghelul si cartofii. M-ati inteles? Si Orban a spus 'Da'. Trebuia sa spuna ca face un contract-cadru de 3.000 de euro minimum pe cap de locuitor. Si sa le transmita fermierilor de la noi ca fara 3.000 de euro nu pleaca niciun roman de aici. Romanii culeg in strainatate si ni se vand noua produsele scump. N-am nimic cu Orban, dar e prim-ministru. Trebuie sa fie barbat. Apara poporul daca esti prim-ministru! Pe Merkel nu o intereseaza de tine. Isi ia sclavii, speculeaza si dupa te arunca la fel ca pe-o masea stricata”.

CE A SPUS RAZVAN BURLEANU, PRESEDINTELE FRF, LA SPORT X:

"Imi este teama ca daca nu reluam campionatul in luna mai, nu mai gasim 14-16 cluburi profesioniste in primele doua ligi. Impactul acestei crize poate fi dincolo de cel mai crunt cosmar. Chiar daca unele se vor salva, vor fi afectate in urmatorii ani. Asta e scenariul cu care lucram acum, daca nu reluam competitia cel mai tarziu in luna iunie. Impactul este unul urias. Suntem intr-o permanenta discutie cu LPF, AFAN, cluburi si cu Asociatiile Judetene. Luand in considerare toate aspectele, spun ca nu vom sustine inghetarea competitiilor pana nu vom epuiza toate variantele. Fotbalul trebuie sa-si desemneze castigatorul pe teren. Obiectivul este salvarea cluburilor. Doar asa ne putem asigura ca vom avea aceleasi locuri de munca in viitor".