Gigi Becali a pierdut peste 7 milioane de euro din cauza pandemiei de coronavirus! Cum este afectat patronul FCSB

Gigi Becali pierde o multime de bani in urma pandemiei care a lovit intreaga lume.

Gigi Becali pierde o multime de bani in urma pandemiei de coronavirus care a lovit intreaga lume. Nu s-a mai jucat fotbal de o luna si valoarea jucatorilor a scazut drastic in acest timp.

Patronul de la FCSB a pierdut peste 7 milioane de euro in ultimele 3 luni si spera sa recupreze din acesti bani prin transferurile lui Florinel Coman si Dennis Man.

Lotul FCSB era cotat la 36,75 milioane de euro la inceputul acestui an pe transfermarkt, dar in urma scaderii cotelor tuturor jucatorilor a ajuns sa valoreze 29,3 milioane de euro.

Florinel Coman, supranumit si "Mbappe de Romania", este cel mai bine cotat jucator din liga 1 si are o valoare de piata de 5,4 milioane de euro. Pe locul doi se afla colegul sau, Dennis Man, care este cotat la 5 milioane de euro. In acest top urmeaza Florin Tanase, Bogdan Planic si Harlem Gnohere.

Asadar FCSB are cei mai bine cotati jucatori din Liga 1, in ciuda faptului ca in campionat se afla in spatele lui CFR Cluj.

CFR Cluj este a doua echipa din Liga 1 ca valoare a intregului lot, cu o cota de piata de 25,23 milioane de euro. Cel mai valoros jucator al clujenilor este chiar Cristi Balgradean. Portarul a semnat din postura de jucator al FCSB, cu care se afla in ultimele 6 luni de contract.