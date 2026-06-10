Nebunie curată: prețul la care a ajuns un bilet pentru un meci de la Mondiale

Nebunie curată: prețul la care a ajuns un bilet pentru un meci de la Mondiale CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Pe platformele de revânzare există o cerere uriașă pentru tichetele care sunt disponibile cu 24 de ore înaintea meciului de deschidere: Mexic – Africa de Sud (joi, ora 22:00, ora României).

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Preţurile de revânzare pentru biletele la meciurile Mexicului din faza grupelor Cupei Mondiale sunt, în medie, de trei ori mai mari decât pentru alte echipe.

Este nevoie de cel puţin 2,813 dolari (aproximativ 2,430 euro) pentru meciul de deschidere de joi, la Ciudad de Mexico, împotriva Africii de Sud, pe principalele site-uri de revânzare online din Statele Unite, precum Stubhub, Vivid Seats sau Seattgeek.

Al doilea meci al competiţiei, care va opune Coreea de Sud şi Cehia, câteva ore mai târziu, la Guadalajara, are un preţ mediu de intrare de 488 de dolari. Adică, de aproape şase ori mai puţin.

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Şi celelalte meciuri ale Mexicului din Grupa A sunt printre cele mai scumpe: 2,337 de dolari pentru meciul din 18 iunie împotriva Coreei de Sud şi 1,398 de dolari pentru meciul din 24 iunie împotriva Cehiei. Prin urmare, în medie, un meci din faza grupelor pentru echipa mexicană costă 2,182 de dolari, comparativ cu 723 de dolari pentru celelalte meciuri din faza grupelor.

Prin comparaţie, preţul mediu al unui bilet pentru a asista la un meci al Statelor Unite, o altă ţară gazdă a competiţiei, este de 991 de dolari. Iar cel mai scump meci al SUA, împotriva Australiei, pe 19 iunie, la Seattle, are prețul de 1,105 dolari. Mult în urmă, Canada se numără printre cele mai puţin costisitoare echipe, cu un preţ mediu al unui bilet de 574 de dolari.

Potrivit Agerpres, pe măsură ce se apropie startul competiţiei, preţurile cresc: tarifele pentru a participa la meciul de deschidere au crescut cu 29% într-o săptămână. Într-o lună, această creştere este şi mai mare, de 63%!

Salariul mediu lunar în Mexic era de 1,390 de dolari în 2022.

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