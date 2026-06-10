Nebunie curată: prețul la care a ajuns un bilet pentru un meci de la Mondiale

Preţurile de revânzare pentru biletele la meciurile Mexicului din faza grupelor Cupei Mondiale sunt, în medie, de trei ori mai mari decât pentru alte echipe.

Este nevoie de cel puţin 2,813 dolari (aproximativ 2,430 euro) pentru meciul de deschidere de joi, la Ciudad de Mexico, împotriva Africii de Sud, pe principalele site-uri de revânzare online din Statele Unite, precum Stubhub, Vivid Seats sau Seattgeek.

Al doilea meci al competiţiei, care va opune Coreea de Sud şi Cehia, câteva ore mai târziu, la Guadalajara, are un preţ mediu de intrare de 488 de dolari. Adică, de aproape şase ori mai puţin.