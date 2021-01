Surpriza inceputului de an de la Dinamo, declaratia la care NU SE ASTEPTA NIMENI! Cand toti pleaca, el e dispus sa ramana pana la FINAL: "Eu o sa raman aici pana la sfarsit!"

Dinamo a fost invinsa de Chindia Targoviste pe teren propriu, scor 0-1, intr-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

Portarii de baza ai lui Dinamo si-au reziliat contractele din cauza problemelor financiare, iar Mihai Esanu, portar in varsta de 22 de ani, a fost titularizat. El a declarat ca nu va pleca de la club si va ramane in Stefan cel Mare pana la starsitul intelegerii.

"Si noi si ei am jucat pe acelasi teren. Si noi, si ei, am fost dezavantajati. Asta e, chiar nu stiu daca avem incalzire, daca merge. Am reusit sa castigam un meci, aveam un moral bun. In afara de momemnetele cand nu suntem la meci si la antrenament, nu ne gandim la problemele pe care le stie toata lumea de la club.

Mi-am venit sansa. M-am antrenat foarte bine, sper sa profit de ea si cand mister sa bazeaza pe mine, sa dau ce e mai bun. Imi pare rau ca dupa interventia aia nu am putut sa fac mai mult. Nu am vazut mingea. Era bine sa pastrez poarta curata. Fiecare decide pentru el, eu o sa raman aici pana la sfarsit. Sper eu sa ne salvam. Vreau sa raman pana cand am contract", a declarat Esanu.