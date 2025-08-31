Partida marchează primul meci al lui Andrea Mandorlini pe banca ardelenilor în fața propriilor suporteri, în Superliga, însă tehnicianul italian are o misiune infernală: trebuie să redreseze o echipă care scârțâie pe teren propriu în fața unui adversar aproape invincibil în deplasare.



CFR, de nerecunoscut acasă



Suporterii din Gruia nu au avut prea multe motive de bucurie în acest start de sezon. Bilanțul de pe teren propriu este unul dezamăgitor pentru o candidată la titlu: o singură victorie, chinuită, 2-1 cu Unirea Slobozia, o remiză spectaculoasă, 3-3 cu FC Botoșani, și două înfrângeri, 0-2 cu FC Argeș și 2-3 cu Universitatea Craiova. "Fortăreața" de altădată pare să se fi dărâmat, iar presiunea pe umerii lui Mandorlini este deja uriașă.



De cealaltă parte, FCSB se simte excelent pe teren străin. Trupa roș-albastră a suferit o singură înfrângere în ultimele 15 deplasări din Superliga, un spectaculos 3-4 în fața rivalei Dinamo, pe 2 august 2025. În rest, parcursul a fost aproape perfect: opt victorii și șase rezultate de egalitate.



Istoricul recent al duelurilor directe înclină și el balanța spre oaspeți. În ultimele 10 confruntări din campionat, FCSB s-a impus de patru ori, CFR o singură dată, în timp ce cinci partide s-au încheiat la egalitate. Mai mult, cele două s-au întâlnit deja în acest sezon, pe 5 iulie, în Supercupa României, când bucureștenii au ridicat trofeul după o victorie cu 2-1.



Pentru a găsi ultima victorie a clujenilor acasă în fața FCSB-ului trebuie să ne întoarcem în timp până pe 29 august 2021, la un categoric 4-1. Fanii prezenți duminică pe stadion speră la o reeditare a acelei performanțe, mai ales că ultimul duel fără gol marcat între cele două datează din septembrie 2019.

