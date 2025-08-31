Ardelenii au reușit să deschidă scorul în minutul 19 prin Damjan Djokovic, care a reluat în plasa porții lui Ștefan Târnovanu o minge centrată din corner de Korenica.



Mijlocașul croat a înscris de lângă Vlad Chiricheș, iar acesta a fost schimbat după doar 29 de minute cu Darius Olaru.



Partida marchează primul meci al lui Andrea Mandorlini pe banca ardelenilor în fața propriilor suporteri, în Superliga, însă tehnicianul italian are o misiune infernală: trebuie să redreseze o echipă care scârțâie pe teren propriu în fața unui adversar aproape invincibil în deplasare.



CFR Cluj - FCSB | ECHIPELE DE START

