Ardelenii au ajuns la o înțelegere cu Simeon Tochukwu Nwankwo, porivit Africa Foot, cunoscut în fotbalul italian drept Simy, un atacant nigerian în vârstă de 33 de ani, cu un CV impresionant în Serie A.



Potrivit publicației Africa Foot, negocierile s-au încheiat, iar Simy și-a dat acordul să vină în SuperLigă, urmând ca semnarea contractului să fie o simplă formalitate. Atacantul era liber de contract de la începutul lunii iunie, când s-a despărțit de Sampdoria.



20 de goluri într-un singur sezon

Vârful african, cu patru selecții la naționala Nigeriei, a petrecut o lungă perioadă în fotbalul italian, evoluând din 2016 pentru echipe precum Crotone, Salernitana, Parma și Benevento. A strâns în total 116 partide în Serie A, în care a reușit să înscrie de 34 de ori.



Sezonul de referință al carierei sale a fost 2020-2021, când a explodat în tricoul lui Crotone și a marcat nu mai puțin de 20 de goluri în prima ligă din Italia, o performanță notabilă pentru orice atacant.



Venirea lui Simy în Gruia ar putea acoperi o eventuală plecare a lui Louis Munteanu, al cărui transfer este încă posibil în ultimele ore ale perioadei de mercato.

