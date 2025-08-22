Mamadou Thiam (30 de ani) este ultimul transfer al campioanei României. Atacantul de la Universitatea Cluj a fost adus pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, având în vedere că Denis Alibec a fost mai mult accidentat în acest start de sezon.



În schimbul senegalezului, Becali a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la U Cluj, jucător trimis, inițial, sub formă de împrumut sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.



Gigi Becali: ”Thiam zici că e tanc”



Becali a vorbit despre Thiam și s-a arătat impresionat de calitățile sale fizice. Printre altele, omul care decide totul la FCSB a spus că l-a dorit pe acesta la echipa de mai multă vreme.



„L-am vrut de mult, de vreo doi ani l-am tot vrut. Mie îmi plac jucătorii puternici care au mingea în careu și o protejează.



Acolo juca în stânga, trebuia să alerge. Aici va fi atacant. Cu mingea la picior, se învârte, nu poți să i-o iei. Zici că e tanc”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor prezenți la reședința sa din Aleea Alexandru.



Atacantul va purta tricoul cu numărul 93, așa cum anunțase Mihai Stoica în urmă cu două zile, și a fost prezentat oficial pe canalele media ale clubului.



„Campioana României anunță transferul lui Mamadou Thiam. Clubul îi urează bun venit și cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, a transmis FCSB.

