Cum arată echipele de start la CFR Cluj - FCSB

La trei zile după victoria contra lui Aberdeen în play-off-ul Europa League, scor 3-0, FCSB a efectuat două modificări în primul 11. Au ieșit David Miculescu și Daniel Bîrligea, iar în locul lor apar Mihai Toma, eligibil pentru regula U21, și Mamadou Thiam.



Recent, Gigi Becali anunța că FCSB va miza la meciul cu CFR Cluj pe Daniel Bîrligea în centrul atacului. Campioana s-a răzgândit, l-a preferat pe Thiam în primul 11, iar Bîrligea este doar rezervă, la fel ca Denis Alibec.



De partea cealaltă, Louis Munteanu este titular la CFR Cluj, în timp ce Andrei Cordea se află pe banca de rezerve a echipei pregătite de Andrea Mandorlini.