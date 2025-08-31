Spectacolul din teren a fost însă rapid eclipsat de cel al lui Gigi Becali, care a oferit o reacție în stilul său inconfundabil, imediat după meci.



Patronul roș-albaștrilor, euforic după ce echipa sa a rezolvat calificarea încă din minutul 59, a dezvăluit printr-un mesaj ironic de ce a luat decizia să vină la stadion. "Făcusem și un costum nou, dacă nu le port, hai mă, mă duc să fac o figură, o fiță", a spus Becali.



Gigi Becali, înțepături pentru rivali



Finanțatorul campioanei nu s-a oprit aici și, după ce și-a asigurat un parcurs european de cel puțin opt meciuri, a lansat imediat ironii către rivalii din competiția internă.



"Să mai batem și noi pe cineva, poate ne-o aduce pe CFR, că până acuma, ce să facem", a zis omul de afaceri.



Victoria de joi seară a fost una clară pentru FCSB. Darius Olaru, cu o "dublă" (45+1' - penalty, 59'), și Adrian Șut (52') au marcat golurile care au adus liniștea pe Arena Națională, mai ales după ce scoțienii au rămas în inferioritate numerică încă din finalul primei reprize.



Acum, pentru FCSB urmează adevăratele provocări, tragerea la sorți aducându-i adversari de calibru precum Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad sau Bologna.

