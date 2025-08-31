În minutul 46, Elias Charalambous l-a trimis pe Bîrligea în locul lui Mamadou Thiam. Fără să fie lovit de vreun adversar, brăileanul s-a prăbușit pe gazon după câteva sprinturi și a acuzat probleme musculare. În minutul 58, tehnicianul cipriot a fost nevoit să facă ultima schimbare și l-a introdus pe Denis Alibec.

Atacantul FCSB-ului a intrat imediat după pauză, la 1-2 în derby-ul cu CFR Cluj, dar a rezistat doar zece minute.

Fix ce nu își dorea FCSB!



Accidentarea vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru Bîrligea. Atacantul de 24 de ani era pe lista celor 26 de jucători convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada (amical) și Cipru (preliminarii CM 2026). Alături de el, pentru postul de vârf, selecționerul îi chemase pe Louis Munteanu și Denis Drăguș.



Rămâne de văzut dacă Bîrligea va putea fi recuperat la timp sau dacă România va fi nevoită să-l înlocuiască în lotul pentru această „dublă” importantă.

