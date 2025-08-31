De zece ani la CFR, jucătorul nu s-a ferit să o spună chiar înaintea meciului cu FCSB: „Asta este realitatea”

Partida CFR Cluj - FCSB, din runda a opta a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Adrian Păun nu s-a ferit să o spună chiar înaintea meciului cu FCSB: „Asta este realitatea”

Adrian Păun a vorbit despre situația complicată în care se află CFR Cluj în acest start de sezon. Cu doar cinci puncte în clasament, la fel ca rivala din această seară, clujenii se află pe locul 14 în Superliga după 14 etape.

La moralul scăzut al lui CFR Cluj a contribuit și eliminarea din cupele europene, după 7-3 la general cu Hacken.

„Ei vin cu un moral foarte bun, după calificarea în Europa League. Sunt într-o situație ca și noi în campionat. Ne așteaptă un meci foarte greu. Ei nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sper să ne ridicăm la nivelul partidei.

Este o perioadă grea pentru noi toți, pentru suporteri, pentru familia CFR. Nu aceasta este valoarea noastră, suntem, majoritatea, aceiași jucători de anul trecut. Am câștigat Cupa, suntem vicecampioni.”, a declarat Adrian Păun la conferința de presă.