De zece ani la CFR, jucătorul nu s-a ferit să o spună chiar înaintea meciului cu FCSB: „Asta este realitatea”

Unul dintre jucătorii de bază de la CFR Cluj a făcut radiografia echipei înaintea duelului cu FCSB.

Partida CFR Cluj - FCSB, din runda a opta a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Adrian Păun nu s-a ferit să o spună chiar înaintea meciului cu FCSB: „Asta este realitatea”

Adrian Păun a vorbit despre situația complicată în care se află CFR Cluj în acest start de sezon. Cu doar cinci puncte în clasament, la fel ca rivala din această seară, clujenii se află pe locul 14 în Superliga după 14 etape.

La moralul scăzut al lui CFR Cluj a contribuit și eliminarea din cupele europene, după 7-3 la general cu Hacken.

„Ei vin cu un moral foarte bun, după calificarea în Europa League. Sunt într-o situație ca și noi în campionat. Ne așteaptă un meci foarte greu. Ei nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sper să ne ridicăm la nivelul partidei.

Este o perioadă grea pentru noi toți, pentru suporteri, pentru familia CFR. Nu aceasta este valoarea noastră, suntem, majoritatea, aceiași jucători de anul trecut. Am câștigat Cupa, suntem vicecampioni.”, a declarat Adrian Păun la conferința de presă.

Adrian Păun: „Dacă vom câștiga acest derby, ne vom spăla din păcate”

Jucătorul care a îmbrăcat tricoul ardelenilor mai bine de zece ani consideră că CFR Cluj are neapărată nevoie de victorie în meciul cu FCSB.

Păun a subliniat faptul că obiectivul clujenilor în acest moment este intrarea în play-off.

„Dacă vom câștiga acest derby, ne vom spăla din păcate.

Nu am fost obișnuiți să fim pe ultimele locuri! Asta este realitatea, avem foarte puține puncte! Orice punct este important.

Principalul nostru obiectiv este să ne calificăm în play-off și mâine să arătăm altă față. Lumea s-a săturat de vorbe, trebuie să arătăm pe teren!”, a adăugat jucătorul lui CFR Cluj.

