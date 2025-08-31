GALERIE FOTO Mihai Popescu, iertat de roșu în CFR - FCSB! Balaj a răbufnit în tribună și a fost eliminat de Colțescu

CFR Cluj a condus campioana FCSB la finalul primei reprize, scor 2-1.

CFR Cluj a condus din minutul 19, după golul lui Damjan Djokovic, iar finalul primei reprize a fost foarte spectaculos. Florin Tănase a egalat dintr-un penalty dictat de VAR în minutul 43, după un henț comis de Kresic, însă ardelenii au revenit în avantaj trei minute mai târziu.

Mihai Popescu, iertat de roșu în CFR - FCSB!

Lindon Emerllahu a înscris pentru 2-1 după o respingere a lui Ștefan Târnovanu, însă cu câteva secunde înainte de gol a existat un fault al lui Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu. Sebastian Colțescu a lăsat jocul să curgă și nu l-a sancționat pe fundașul lui FCSB, care avea deja un galben.

Faultul lui Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu

  • Popescu munteanu 01
Având în vedere că ar fi fost vorba de un al doilea cartonaș galben pentru Mihai Popescu și nu de o eliminare directă, VAR-ul nu a putut interveni.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, aflat în tribună, a protestat vehement după ce Sebastian Colțescu nu i-a arătat al doilea galben lui Mihai Popescu. Oficialul din Gruia s-a ales cu un cartonaș roșu din partea fostului său coleg.

Cristi Balaj, eliminat de Sebastian Colțescu

  • Balaj kovacs 4
