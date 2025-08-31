CFR Cluj a condus din minutul 19, după golul lui Damjan Djokovic, iar finalul primei reprize a fost foarte spectaculos. Florin Tănase a egalat dintr-un penalty dictat de VAR în minutul 43, după un henț comis de Kresic, însă ardelenii au revenit în avantaj trei minute mai târziu.



Mihai Popescu, iertat de roșu în CFR - FCSB!

Lindon Emerllahu a înscris pentru 2-1 după o respingere a lui Ștefan Târnovanu, însă cu câteva secunde înainte de gol a existat un fault al lui Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu. Sebastian Colțescu a lăsat jocul să curgă și nu l-a sancționat pe fundașul lui FCSB, care avea deja un galben.

