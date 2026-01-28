Partida FCSB - Fenerbahce, din runda a opta a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Roș-albaștrii vor înfrunta o formație plină de staruri, cu un lot cotat la aproximativ 280 de milioane de euro.



Ce decizie au luat turcii înaintea duelului cu FCSB



Fenerbahce este deja calificată în play-off-ul Europa League, dar mai are o mică șansă să prindă un poziție care ar duce-o direct în „optimi”.

Astfel că turcii vor lua în serios acest meci contra FCSB-ului care se va juca pe Arena Națională și cu siguranță vor veni să câștige.

Înaintea partidei de joi, cei de la Fenerbahce au decis să își facă antrenamentul oficial de dinaintea meciului în Turcia și nu îl vor mai efectua la București, conform informațiilor obținute de Sport.ro.

Înaintea duelului cu FCSB, Fenerbahce se află pe locul 18 în clasament și au 11 puncte adunate, în timp ce roș-albaștrii au șase puncte și se situează pe poziția 29.

