Arbitrul sârb Nenad Minakovic va conduce meciul dintre FCSB şi Fenerbahce Istanbul, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Capitală, în ultima etapă din Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Nikola Borovic şi Bosko Bozovic, iar al patrulea oficial a fost delegat Milan Mitic.

Jelena Cvetkovic, în camera VAR



Arbitru video a fost nominalizat Momcilo Markovic, iar arbitru asistent video a fost desemnată Jelena Cvetkovic (vezi galeria foto).

În vârstă de 34 de ani, sârboaica este născută în Leskovac și este arbitru FIFA din 2019.

Cvetkovic a scris istorie în fotbalul din Serbia când a devenit prima femeie care a oficiat la centru un meci din Superliga din țara vecină, Radnicki Kragujevac - Radnik din noiembrie 2022.

După cele şapte etape disputate, Fenerbahce se află pe locul 18, cu 11 puncte, iar FCSB ocupă poziţia 29, cu 6 puncte.

Primele opt se califică direct în optimile de finală, locurile 9-24 dispută play-off-ul pentru optimi.

