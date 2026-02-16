FOTO Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur!

Favorita Nika Prevc, în lacrimi după ratarea unei noi medalii de aur! Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jocurile Olimpice se desfășoară la Milano-Cortina.

TAGS:
Nika PrevcDomen PrevcAnna Odine StroemJocurile Olimpice de IarnaJocurile OlimpiceJocurile Olimpice de la Milano Cortina
Din articol

Slovena Nika Prevc, medaliată de bronz în proba de sărituri cu schiurile de la trambulina mare, nu şi-a putut stăpâni lacrimile, în braţele tatălui ei, după ce a ratat duminică un nou titlu olimpic la Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, scrie DPA.

Prevc, marea favorită, s-a clasat a doua, săptămâna trecută, în întrecerea de la trambulina normală, după norvegianca Anna Odine Stroem, care s-a impus şi la trambulina mare.

Frații Nika și Domen Prevc, în topul săritorilor cu schiurile

Un aur în proba de echipe mixte nu a consolat-o pe Nika Prevc, liderul detaşat al Cupei Mondiale feminin.

Slovena de 20 de ani a câştigat 13 etape în acest sezon de Cupă Mondială şi se îndreaptă spre un al treilea trofeu consecutiv.

''Mi-am arătat mie însămi că sunt capabilă de aceste sărituri bune şi aşa pot încheia aceste Jocuri Olimpice. Nu numai că am obţinut medaliile, dar am avut şi o serie de experienţe uimitoare şi aceasta este ceva foarte important pentru mine'', a spus Nika Prevc, conform Agerpres.

Fratele ei Domen Prevc, câştigătorul Turneului celor Patru Trambuline şi liderul Cupei Mondiale, a obţinut două titluri olimpice, la trambulina mare şi în concursul pe echipe mixte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Proaspăt campion olimpic, Lucas Pinheiro Braathen a căzut și a abandonat în prima manșă la slalom!
Proaspăt campion olimpic, Lucas Pinheiro Braathen a căzut și a abandonat în prima manșă la slalom!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”
Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”
Ce a fost și ce a ajuns! Campionatul chinez duce lipsă de staruri, iar patru români sunt printre valorile din Super League
Ce a fost și ce a ajuns! Campionatul chinez duce lipsă de staruri, iar patru români sunt printre valorile din Super League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile



Recomandarile redactiei
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie!
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
FC Argeș merge în instanță! Decizie drastică după scandalul cu Radu Petrescu
Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica
Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica
Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00! Băieții lui Pancu pot urca pe loc de play-off
Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00! Băieții lui Pancu pot urca pe loc de play-off
Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”
Ședință de urgență la Csikszereda: „Stimați suporteri!”
Alte subiecte de interes
Nika Prevc, fabuloasă la 20 de ani împliniți chiar astăzi! Record mondial SPULBERAT la sărituri cu schiurile
Nika Prevc, fabuloasă la 20 de ani împliniți chiar astăzi! Record mondial SPULBERAT la sărituri cu schiurile
Jacqueline Seifriedsberger, prima victorie a sezonului în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile!
Jacqueline Seifriedsberger, prima victorie a sezonului în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile!
Anna Odine Stroem a câştigat al doilea concurs în Cupa Mondială de la Râşnov! Pe ce poziție s-a clasat Daniela Haralambie
Anna Odine Stroem a câştigat al doilea concurs în Cupa Mondială de la Râşnov! Pe ce poziție s-a clasat Daniela Haralambie
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
CITESTE SI
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

stirileprotv Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

stirileprotv Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

stirileprotv Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!