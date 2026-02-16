Slovena Nika Prevc , medaliată de bronz în proba de sărituri cu schiurile de la trambulina mare, nu şi-a putut stăpâni lacrimile, în braţele tatălui ei, după ce a ratat duminică un nou titlu olimpic la Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, scrie DPA.

Prevc, marea favorită, s-a clasat a doua, săptămâna trecută, în întrecerea de la trambulina normală, după norvegianca Anna Odine Stroem, care s-a impus şi la trambulina mare.

Frații Nika și Domen Prevc, în topul săritorilor cu schiurile

Un aur în proba de echipe mixte nu a consolat-o pe Nika Prevc, liderul detaşat al Cupei Mondiale feminin.

Slovena de 20 de ani a câştigat 13 etape în acest sezon de Cupă Mondială şi se îndreaptă spre un al treilea trofeu consecutiv.

''Mi-am arătat mie însămi că sunt capabilă de aceste sărituri bune şi aşa pot încheia aceste Jocuri Olimpice. Nu numai că am obţinut medaliile, dar am avut şi o serie de experienţe uimitoare şi aceasta este ceva foarte important pentru mine'', a spus Nika Prevc, conform Agerpres.

Fratele ei Domen Prevc, câştigătorul Turneului celor Patru Trambuline şi liderul Cupei Mondiale, a obţinut două titluri olimpice, la trambulina mare şi în concursul pe echipe mixte.